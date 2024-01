Honor Magic6 Lite: schermo AMOLED e Android 13

In attesa degli smartphone più avanzati della serie con supporto per i LLM (Large Language Model) e funzionalità Magic Capsule, Honor ha annunciato l’arrivo in Italia del modello entry level. Il nuovo Magic6 Lite possiede comunque ottime caratteristiche, come lo schermo AMOLED e il comparto fotografico, oltre ad un’estetica molto gradevole.

Honor Magic6 Lite: specifiche e prezzo

Honor Magic6 Lite ha uno schermo curvo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2652×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz. Grazie alla tecnologia Ultra-Bounce Anti-Drop, il display ha ricevuto la certificazione SGS che indica la resistenza alle cadute da un’altezza di 1,5 metri, indipendentemente dal punto di impatto.

Al centro della parte superiore c’è un piccolo foro per la fotocamera frontale da 16 megapixel. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti invece sensori da 108, 5 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro). La dotazione hardware comprende anche il processore Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 5.300 mAh con ricarica da 35 Watt. L’autonomia è circa 17 ore di riproduzione video e 11 ore di giochi online. Dimensioni e peso sono 163,6×75,5×7,98 millimetri e 185 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è MagicOS 7.2 basato su Android 13. A differenza degli smartphone Huawei, sul Magic6 Lite sono installati tutti i servizi Google. Le colorazioni sono tre: Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black. Il prezzo di lancio è 349,90 euro (diventerà 399,90 euro al termine dell’offerta).