HONOR Magic7 Pro è dedicato ai Fotoamatori, prestazioni uniche (-400€)

Ami la fotografia in tutte le sue declinazioni? Una volta saresti andato in giro con una macchina fotografica al collo, oggi ti basta avere tra le mani HONOR Magic7 Pro. Questo smartphone non è per tutti ma è sicuramente il miglior dispositivo in circolo per chi non può far a meno di immortalare i ricordi. Speciale in tutte le sue caratteristiche.

HONOR Magic7 Pro, uno smartphone che supera le aspettative

Ricercato sotto tutti i punti di vista: HONOR Magic7 Pro stupisce fin dalla prima volta su cui ci posi gli occhi sopra. Ha un’estetica super elegante con spessore millimetrico, display che non finisce mai e un modulo della fotocamera che cattura subito l’attenzione. Disponibile in Dimensional Black, fa proprio la sua figura.

Tuttavia questo smartphone non è tutto fumo e niente arrosto. Al suo interno sono state installate delle specifiche uniche nel campo. Partiamo dal display da 6,8 pollici ampio e che salvaguarda la vista grazie alla Honor AI luce naturale. Refresh fino a 120Hz, qualità senza pari e una gamma cromatica e luminosa così vaste da farti apprezzare ogni dettaglio. Un dettaglio che sembra irrisorio ma invece rende l’idea di qualità viene dalle cornici: sono simmetriche e uguali su tutti i lati.

Ovviamente lo schermo viene messo al riparo da qualunque caduta con il sistema NanoCrystal Shield.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite è un secondo punto di svolta, il quale abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria non conosce limiti. Veloce, scattante e sempre pronto a fornirti il meglio di sé.

La memoria è così vasta perché, onestamente, la riempirai di fotografie e video. Impossibile farne a meno quando hai un obiettivo Falcon integrato con risoluzione da 200Mp e Zoom Ottico fino a 100X. Hai letto bene, con questo smartphone vedi anche la bandiera degli USA sulla luna!

Batteria che dura fino al giorno dopo e ricarica da 100W. Cosa potresti volere di più?

HONOR Magic7 Pro è lo smartphone di cui, chi ama la fotografia, non può far a meno.

