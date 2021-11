Honor MagicBook Pro: prestazioni massime a un prezzo che non ti aspetti

Il Black Friday di Amazon propone offerte, come di consueto, eccezionali. Oggi ti riportiamo l’offerta su uno dei laptop più apprezzati di sempre grazie ad un rapporto qualità/prezzo incredibile. Stiamo parlando dell’Honor MagicBook Pro, un ultrabook dalle performance da top di gamma, ad un prezzo davvero accessibile. In questo caso l’offerta è riservata ai soli utenti Prime, per cui se non sei ancora abbonato puoi farlo in pochi secondi da questo link, i primi 30 giorni sono gratuiti.

PC portatile Honor MagicBook Pro: caratteristiche tecniche

Il design è senza dubbio uno dei punti di forza del MagicBook Pro. La scocca è realizzata completamente in alluminio, con uno spessore che si ferma a soli 17mm per un peso totale di 1,7 chili. Il display ha un rapporto schermo-corpo del 90% offrendo le cornici tra le più sottili del settore. Non manca la webcam, apparentemente assente. Questa, infatti, è nascosta all’interno della tastiera e si alza attraverso un meccanismo pop-up decisamente funzionale. In questo modo garantisce la massima privacy quando non è utilizzata, lasciando il massimo confort di visione senza distrazioni. Ad alimentare il computer ci pensa un processore AMD Ryzen 7 4600H da 6 core e 12 thread con una frequenza massima di 4GHz. Ad affiancarlo ci pensano 16GB di memoria RAM e un SSD da ben 512GB. Da non sottovalutare la scheda video integrata Radeon Vega 6 capace di far girare anche gli ultimi titoli in Full HD con un buon framerate, naturalmente con i dovuti compromessi.

Connettività

Dal punto di vista prestazionale, quindi, c’è poco da aggiungere. Il PC è una vera e propria potenza in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente. È chiaro, tuttavia, che si tratti di un ultrabook rivolto soprattutto all’utilizzo professionale, ideale per chi lavora in mobilità. Perfetto per gli studenti che cercano un sistema pratico da trasportare, ma estremamente performante. Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB Type-A sono tre, di cui una con specifica USB 3.2 Gen1. A queste si affianca la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery, ideale per connettere un HUB USB-C. Questo consente di avere una connettività estremamente ampliata e la ricarica lasciando una singola porta impegnata. È presente perfino un’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, per una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Una macchina decisamente completa, che poco ha da invidiare a soluzioni nettamente più costose.

