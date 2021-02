Al debutto la versione di HONOR MagicBook Pro con processore Intel Core di decima generazione, presentata il mese scorso sul palcoscenico virtuale dell’evento CES 2021. Un laptop che come sottolinea il produttore è destinato in particolare a studenti e giovani professionisti continuamente in movimento.

HONOR lancia il nuovo MagicBook PRO con CPU Intel

Tra le specifiche tecniche figurano la CPU i5-10210U e la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX350 insieme a 16 GB di RAM e SSD PCIe NVMe da 512 GB per lo storage. Altro punto di forza il display FullView Display da 16,1 pollici con rapporto schermo-corpo del 90% e superficie che garantisce una copertura pari al 100% della gamma colore sRGB e dispone della certificazione TÜV Rheinland, senza dimenticare gli altoparlanti con sonoro Virtual Surround, la webcam di tipo pop-up che compare solo quando necessario, un ampio trackpad, il jack audio da 3,5 mm, le porte USB 3.2, quella USB-C e l’uscita video HDMI. Tutto questo racchiuso in un telaio di alluminio con spessore di 16,9 millimetri e un peso che si attesta a 1,7 chilogrammi. L’alimentazione è affidata a una batteria da 56 Wh con autonomia dichiarata di 11 ore.

Il nuovo HONOR MagicBook PRO con processore Intel è acquistabile a partire da oggi su HiHonor (link a fondo articolo) nella colorazione Mystic Silver con finiture opache satinate. Disponibile sullo store un coupon da 50 euro utile per allungare le mani su una delle due opzioni di bundle in vendita: la prima include uno speaker e il router WiFi a 899,90 euro (invece di 899,90 euro), la seconda l’orologio HONOR Magic Watch, lo zaino e il router WiFi a 919,90 euro (anziché 969,90 euro).