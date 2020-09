IFA 2020: HONOR MagicBook Pro con AMD Ryzen 5 4600H

Presentazione ufficiale andata in scena a Berlino in occasione dell’evento IFA 2020 per il nuovo HONOR MagicBook Pro con processore AMD Ryzen 5 4600H che nel catalogo del produttore va ad affiancare il modello con CPU Intel annunciato nei mesi scorsi.

HONOR MagicBook Pro con CPU AMD Ryzen 5

Queste le specifiche tecniche: display FullView da 16,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e screen-to-body ratio del 90%, 16 GB di RAM DDR4, scheda video AMD Radeon Graphics, unità SSD PCIe NVMe da 512 GB per lo storage, sistema di raffreddamento evoluto per la dissipazione del calore, uscita video HDMI 2.0, WiFi, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm, porte USB Type-A e Type-C, lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e batteria da 56 Wh. Il tutto racchiuso all’interno di un telaio in alluminio con dimensioni pari a 369x234x16,9 mm e un peso che si attesta a 1,7 Kg. La colorazione è Space Grey. Arriverà in Francia, Germania e Regno Unito al prezzo di 899,90 euro.

Nell’occasione HONOR ha anche annunciato gli upgrade di MagicBook 14 e MagicBook 15 (svelati a febbraio) con processori AMD Ryzen 5 4500U. Debutteranno negli stessi territori con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna rispettivamente a 749,90 eurp e 699,90 euro. Nessuna conferma al momento per l’Italia.