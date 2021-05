Honor MagicBook X: schermo da 14 e 15 pollici

Insieme al tablet da 8 pollici, Honor ha annunciato i nuovi notebook MagicBook X con processori Intel Core di decima generazione. Gli utenti possono scegliere quattro configurazioni che differiscono per modello di CPU, quantità di RAM e spazio di storage. Saranno disponibili in Cina dal 12 maggio e dovrebbero arrivare anche in Europa.

Honor MagicBook X 14 e 15: specifiche e prezzi

I due notebook hanno lo stesso design e sono entrambi in alluminio. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo full HD (1920×1080 pixel), ovvero 14 e 15,6 pollici. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i3-10110U (dual core) e Core i5-10210U (quad core), 8/16 GB di RAM DDR4 a 2.666 MHz e SSD da 256/512 GB.

Il sistema di raffreddamento, composto da heat pipe e ventola, permette di smaltire il calore generato in maniera più efficiente. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti tre porte USB (una Type-C, una 3.0 Type-A e una 2.2 Type-A), uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e webcam pop-up (tra i tasti funzione F6 e F7).

La seconda differenza è rappresentata dalla capacità della batteria (e quindi dall’autonomia): 56 Wh per MagicBook X 14 (13,2 ore) e 42 Wh per MagicBook X 15 (7 ore). Il sistema operativo è Windows 10 Home. I prezzi (al cambio attuale, tasse escluse) sono i seguenti:

MagicBook X 14 (Core i3/8GB/256GB): circa 384 euro

MagicBook X 14 (Core i5/16GB/512GB): circa 512 euro

MagicBook X 15 (Core i3/8GB/256GB): circa 397 euro

MagicBook X 15 (Core i5/16GB/512GB): circa 461 euro

In Italia è possibile acquistare i MagicBook 14 e 15 con processori AMD Ryzen 4000, oltre al MagicBook Pro con processori AMD Ryzen 4000 e Intel Core i5. È quindi molto probabile che i nuovi notebook arrivino nel nostro paese.