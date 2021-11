HONOR MagicBook X 14 e MagicBook X 15

Annuncio ufficiale per il debutto nel nostro paese di due nuovi laptop a marchio HONOR: fanno il loro ingresso nel catalogo del marchio destinato al nostro territorio i modelli MagicBook X 14 e MagicBook X 15, inizialmente presentati a maggio per quello cinese. Non è difficile immaginare come a differenziarli sia anzitutto la diagonale dello schermo integrato, rispettivamente da 14 e 15,6 pollici.

Due nuovi laptop MagicBook X per HONOR

Entrambi sono dotati dei processori Intel Core di decima generazione (i5-10210U e i3-10110U), fino a 16 GB di RAM e unità SSD PCI NVMe per lo storage. Tra i punti di forza spessore e peso ridotti (16,9 mm e 1,56 Kg nel caso della versione più grande), la certificazione TÜV Rheinland del pannello e un design interno studiato in modo da favorire la dissipazione del calore. Non manca nemmeno il lettore di impronte digitali.

Lato software si segnala la presenza del sistema operativo Windows 10 Home e della funzionalità Multi-Screen Collaboration che permette di visualizzare lo schermo dello smartphone così come di accedere ai file contenuti nel dispositivo mobile, direttamente utilizzando mouse e tastiera.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli sono già disponibili per l'acquisto in pre-ordine attraverso lo store ufficiale del produttore (fino al 30 novembre gli auricolari Earbuds 2 Lite sono in omaggio). Presto saranno in vendita anche nel negozio Amazon del brand. Questi i prezzi.