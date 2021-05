Honor MagicBook 14 e 15 con Intel Tiger Lake

Honor ha annunciato l'arrivo in Europa dei nuovi MagicBook con schermo da 14 e 15 pollici. La principale novità delle versioni 2021 è rappresentata dalla presenza dei processori Intel Core di undicesima generazione basati sull'architettura Tiger Lake. Al momento non ci sono informazioni su disponibilità e prezzo per il mercato italiano.

Honor MagicBook 14 e 15: specifiche e prezzi

I nuovi MagicBook sono praticamente identici ai modelli del 2020, quindi conservano il telaio in alluminio e le cornici sottili (su tre lati) intorno allo schermo FullView (14 e 15,6 pollici). Entrambi i notebook hanno un display con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), tecnologia Eye Comfort (filtro per la luce blu) e gamma colore 100% sRGB.

Il MagicBook 14 integra i processori Intel Core i7-1165G7 o Core i5-1135G7, 8/16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe da 256/512 GB. Il MagicBook 15 è disponibile solo con processore Intel Core i7-1135G7, 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe da 512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.1.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), tastiera retroilluminata, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI e tre porte USB (3.2 Type-A, 2.0 Type-A e Type-C). Le batterie da 56 Wh (14 pollici) e 42 Wh (15,6 pollici) supportano la ricarica rapida. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Entrambi i modelli sono disponibili da oggi in Germania, Francia e Regno Unito. Il MagicBook 14 può essere acquistato a partire da 849,90 euro, mentre il prezzo del MagicBook 15 è 949,90 euro. Quasi certamente arriveranno anche in Italia, ma al momento non ci sono informazioni in merito.