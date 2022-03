Honor MagicWatch 2: l'affare del giorno da mettere al polso

Puoi passare finalmente ad un vero e proprio smartwatch con una spesa contenuta, ma senza alcuna rinuncia sul piano funzionale. Sto parlando dell’Honor MagicWatch 2, un dispositivo capace di assisterti in ogni attività quotidiana, incluse le telefonate, oggi disponibile a soli 125 euro su Amazon segnando il suo minimo storico.

Honor MagicWatch 2: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto elegante, con un una cassa da 46mm completamente nera ed un cinturino in silicone minimale. Frontalmente, ospita un ottimo display da 1,39 pollici AMOLED capace di garantire una visione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Naturalmente, non manca il sensore di battito cardiaco che possiede la modalità di rilevamento continuo così da ottenere i dati in tempo reale. È presente perfino il sensore SpO2 che consente di monitorare l’ossigenazione del sangue tenendo sotto controllo i livelli di stress durante la giornata. Buono il modulo di tracciamento che sfrutta la tecnologia Dual Satellite Positioning System per un’accuratezza del percorso senza paragoni. Le modalità di allenamento ammontano a 15 ed includono anche gli sport in acqua. L’orologio, infatti, è strutturato per resistere alle immersioni fino a 5 atmosfere (50 metri). Dal punto di vista del fitness e dell’attività sportiva, è senza dubbio un dispositivo che non lascia desiderare nulla, che integra tutto ciò di cui puoi avere bisogno.

Assistente quotidiano personale

Come premesso, però, si tratta di uno smartwatch capace di fornire tutti gli strumenti per la vita quotidiana. Presente la lettura delle notifiche con la possibilità di rispondere ai messaggi anche di Whatsapp, ad esempio. Ottima la presenza di microfono e altoparlante integrati. Questi consentono di rispondere alle telefonate e condurre le conversazioni direttamente dallo smartwatch, senza la necessità di estrarre lo smartphone dalla tasca. La memoria integrata di 4GB dispone di 2GB dedicati esclusivamente alle tracce musicali. Il Bluetooth ti consente di collegare gli auricolari allo smartwatch così da poter riprodurre le tue canzoni preferite direttamente dal polso. Completa la dotazione una batteria capace di offrire fino a ben 14 giorni di autonomia.

Grazie ad uno sconto del 22%, puoi acquistare l’Honor MagicWatch 2 a soli 124,90 euro su Amazon per un risparmio di 35 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.