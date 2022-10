Honor Pad 8 disponibile in Italia: subito in sconto su Amazon (-40€)

Honor ha annunciato il lancio italiano di Honor Pad 8, il nuovo tablet Android con display FullView 2K da 12 pollici e otto altoparlanti integrati con tecnologia di ottimizzazione del suono Honor Histen.

Il dispositivo è disponibile in quantità limitata sull’e-commerce Honor sul sito ufficiale e su Amazon dove puoi acquistarlo con uno sconto di 40 euro se applichi il coupon che trovi in pagina. Lo pagherai quindi solo 309,90 euro rispetto ai 349,90 previsti da listino.

Honor Pad 8: display di ultima generazione e un’esperienza audiovisiva di alto profilo

Honor Pad 8 punta tutto sul suo imponente display da 12 pollici con cornici ridotte che ti offre un rapporto schermo/corpo dell’87% per un’esperienza visiva che punta ad essere totalmente coinvolgente. Merito della risoluzione da 2000×1200 pixel e al suo miliardo di colori, per una nitidezza straordinaria e tonalità realistiche: accoppiata perfetta per la visione di contenuti in streaming.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’esperienza audio, con ben otto altoparlanti posizionati simmetricamente su entrambi i lati del dispositivo e il supporto alle tecnologie DTS:X Ultra e Honor Histen per garantirti suoni vibranti e dinamici a 360 gradi.

Dal design elegante, con un corpo leggero in alluminio, un peso di soli 520 grammi e uno spessore di appena 6,9mm, puoi tenerlo comodamente con una sola mano. Il processore è un potente octa-core Qualcomm Snapdragon 680, che ti offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica di alto livello coadiuvata da una batteria da ben 7250 mAh: hai fino a 14 ore di riproduzione offline.

Il prezzo di partenza di Honor Pad 8 è di 329,90 euro per il modello 4+128GB, con il coupon sconto di 40 euro subito applicabile su Amazon. 349,90 euro invece per la variante da 6+128GB.

