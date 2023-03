Honor Pad 8 a prezzo da Offerte di Primavera: solo 279€

Honor Pad 8 è un ottimo tablet da ben 12 pollici e 6GB di RAM. Il suo prezzo è decisamente interessante per quello che offre. Oggi è ancora più conveniente grazie alla promo di Amazon che ha riportato il prezzo a quello delle Offerte di Primavera. Acquistalo subito a soli 279 euro, invece di 349 euro. Grazie a questo sconto del 20% risparmi notevolmente.

Goditi un super display da 12 pollici con tecnologia 2K per film, lavoro e studio. Supportando una risoluzione da 2000×1200 pixel con 1 miliardo di colori hai immagini sempre perfette e ricche di dettagli. Grazie ai suoi 8 altoparlanti integrati hai un sistema audio pazzesco con effetti sonori forti ed equilibrati.

Honor Pad 8: tanta qualità a un poco prezzo

Con Honor Pad 8 hai tanta qualità con poco prezzo. Approfitta subito dell’offerta che Amazon ha reso disponibile per te. Porta questo tablet ovunque, anche per diverse ore lontano da casa senza alcun problema grazie alla batteria da 7250mAh che garantisce un’autonomia di alto livello per streaming video online fino a 10 ore consecutive.

Mettilo nel carrello a soli 279 euro, invece di 349 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.