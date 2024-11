HONOR Pad 9 è il tablet del Black Friday 2024, 8+256GB e sistema Android

Eccezionalmente straordinario, HONOR Pad 9 diventa il tablet migliore che avresti potuto mai acquistare con un design ultra moderno è un display così avanzato da eliminare la quarta parete. Grazie al Black Friday Amazon 2024 puoi acquistarlo a soli 229,90€ con uno sconto del 8% che strizza l’occhio. È vero, non è elevatissimo ma tuttavia è un prodotto così eccellente che ne vale comunque la pena.

HONOR Pad 9 è in sconto Black Friday Amazon 2024

Con un design rifinito nei minimi particolari, HONOR Pad 9 è un tablet con sistema Android che ti consente di sbizzarrirti in tutto i sensi. Non solo è ideale per un utilizzo quotidiano ma con la sua scheda tecnica avanzata puoi usarlo benissimo per lavoro e studio senza mai dover rinunciare neanche un dettaglio.

Ti dico subito che si parte con un display da 12,1 pollici con risoluzione 2.5 K per immagini così dettagliate da sembrare realmente davanti a te. Altro fattore positivo è il refresh rate fissato a 120Hz per una fluidità avanzata e poterti divertire anche con il gaming mobile. Dopotutto hai a disposizione un processore Snapdragon e ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Tuttavia questo tablet non è solo tanto paroloni ma ti dimostra quanto vale nell’utilizzo Quotidiano adornandosi di otto altoparlanti di elevata qualità è un comparto fotografico completo e che potrebbe fare invidia a quello di uno smartphone.

Goditi la batteria che ti porta fino a serata e la ricarica rapida che è sempre dalla tua parte.

A soli 229,90€ su Amazon, HONOR Pad 9 è il Tablet Android da acquistare oggi al Black Friday 2024. Approfitta immediatamente dello sconto e aggiungilo al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.