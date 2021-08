Honor Pad V7 Pro: schermo a 120 Hz e modem 5G

L'obiettivo del produttore cinese è puntare decisamente alla fascia alta del mercato (se non ci saranno nuove restrizioni), come dimostra il recente annuncio della serie Honor Magic 3. Insieme ai tre smartphone è stato presentato il tablet Honor Pad V7 Pro con interessanti caratteristiche, tra cui il modem 5G.

Honor Pad V7 Pro: specifiche e prezzo

Il nuovo Honor Pad V7 Pro ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Le cornici sono abbastanza sottili, come dimostra lo screen-to-body ratio dell'86%. La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Kompanio 1300T a 6 nanometri con modem 5G integrato, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel (standard e profondità) e fotocamera frontale full HD (1080p).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, LTE e 5G. Sono inoltre presento quattro altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22.5 Watt. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia Magic UI 5.0.

Oltre al tablet gli utenti troveranno la Magic Pencil 2 e la tastiera cover che consente la ricarica dello stilo. Il Pad V7 Pro sarà disponibile in Cina dal 19 agosto nelle colorazioni Gold, Blue e Titanium Silver. Il prezzo della versione base (8GB+128G, WiFi) è 2.599 yuan (circa 341 euro), mentre quella migliore (8GB+256GB, 5G) costa 3.699 yuan (circa 485 euro). Non è noto se e quando verrà distribuito in Italia.