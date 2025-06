HONOR Pad X8a: ottimo tablet 11 pollici in offerta a meno di 100 euro (Amazon)

Honor Pad X8a è la risposta che cercavi se avevi bisogno di un tablet da 11 pollici, utile per studiare, lavorare o per semplice intrattenimento, senza spendere troppo e soprattutto senza rinunciare alla qualità. Grazie all’offerta a tempo di Amazon puoi farlo tuo a soli 99,89 euro, con spedizione Prime e consegna in 24 ore.

Il dispositivo è dotato di uno schermo da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, ideale per ogni genere di contenuto e progettato per proteggere la tua salute visiva grazie alla certificazione Eye Protection. Il sistema è alimentato da un chipset Snapdragon 680, che garantisce prestazioni fluide anche con più app aperte e un’ottima efficienza energetica supportata dalla batteria da 8300mAh che dura per tutta la giornata.

La memoria è espandibile a piacimento fino a 1TB tramite microSD mentre, per il resto, è da segnalare il sistema a 4 altoparlanti per un audio immersivo e potente, per un corpo in metallo sottile e leggero, che conferisce eleganza e resistenza.

Il sistema operativo è Android 14 personalizzato con MagicOS 8.0: una interfaccia pensata per una navigazione intuitiva e moderna, multitasking semplificato e tante funzioni pensate per semplificarti la vita con Google Play integrato.

A questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio: Honor Pad X8a è un tablet versatile, potente e affidabile a soli 99,89 euro.