HONOR PAD X9: sconto ESCLUSIVO del 24% su Amazon

L’HONOR PAD X9 è ora disponibile con uno sconto eccezionale del 24% su Amazon, un’opportunità imperdibile per portarsi a casa un dispositivo che combina prestazioni avanzate e design elegante, oggi al prezzo speciale di soli 189,90 euro, anziché 249,90 euro.

HONOR PAD X9: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno degli elementi più affascinanti dell’HONOR PAD X9 è il suo sistema audio. Con un design a 6 altoparlanti, questo tablet offre un suono avvolgente e dinamico. La simmetria tra destra e sinistra e la disposizione creativa degli altoparlanti permettono di ottenere un effetto sonoro sorprendente, con un suono che si propaga dal basso verso l’alto. Il subwoofer integrato contribuisce a creare un campo sonoro multidirezionale, rendendo ogni nota musicale più potente e regalando un’esperienza audio spettacolare.

Sotto la scocca, l’HONOR PAD X9 è equipaggiato con il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 685, realizzato con un processo produttivo a 6 nm. Questo si traduce in prestazioni eccezionali, garantendo fluidità e reattività in ogni operazione. Che si tratti di navigare in internet, guardare video in alta definizione o giocare ai videogiochi più recenti, il Snapdragon 685 offre sempre il massimo delle prestazioni.

La capacità di archiviazione è un altro punto di forza di questo tablet. Con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai spazio a sufficienza per salvare tutti i tuoi ricordi più cari, dalle foto ai video, dai documenti alle applicazioni. E grazie al sistema operativo HONOR OS Turbo, la memoria può essere espansa fino a 4+3 GB in modalità smart, rendendo l’utilizzo del dispositivo ancora più fluido e reattivo.

L’HONOR PAD X9 è il compagno ideale per chi cerca un dispositivo versatile, potente e dal design raffinato. Approfitta subito dello sconto del 24% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 189,90 euro.