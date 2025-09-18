 HONOR Pad X9a in FORTE SCONTO: che occasione il tablet
HONOR Pad X9a in FORTE SCONTO: che occasione il tablet

Display immersivo, quattro altoparlanti e prestazioni elevate per HONOR Pad X9a: guarda l'offerta a tempo di Amazon che scadrà presto.
Tecnologia Mobile
Display immersivo, quattro altoparlanti e prestazioni elevate per HONOR Pad X9a: guarda l'offerta a tempo di Amazon che scadrà presto.

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di HONOR Pad X9a. Potrebbe andare a ruba. Il tablet raggiunge così il suo minimo storico da quando è in vendita. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MagicOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo ha promosso con un voto medio molto alto nelle recensioni pubblicate: 4,7 stelle su 5.

Compra il tablet HONOR al minimo

Offerta a tempo su Amazon per HONOR Pad X9a

Coniuga un design moderno a prestazioni avanzate, mettendo a disposizione un display FullView da 11,5 pollici a 120 Hz con risoluzione 2,5K, perfetto per i contenuti multimediali (e non solo). Tra gli altri punti di forza ci sono la batteria da 8.300 mAh con autonomia prolungata e il processore Snapdragon 685 di Qualcomm a 6 nm, sostenuto da 6 GB di RAM, mentre la memoria interna è da 128 GB. Ciliegina sulla torta: i quattro altoparlanti per un comparto audio ricco, bilanciato e immersivo. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda completa.

Le caratteristiche del tablet HONOR Pad X9a

Puoi acquistare HONOR Pad X9a al prezzo finale di soli 177 euro, invece di 229 euro come da listino, con un risparmio niente male. La colorazione è Gray, quella elegante e minimalista visibile qui sotto. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, lo sconto è applicato in automatico.

HONOR Pad X9a 6GB 128GB WIFI Tablet, 11,5 Pollici a 120Hz 2,5K, Qualcomm 6nm Snapdragon 685, 4 Altoparlanti, 8300mAh Batteria, Corpo in Metallo, Android 15, Google Service, Grigio

Compra il tablet HONOR al minimo

Il tablet è spedito direttamente da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. C’è anche la consegna gratuita in pochi giorni a casa tua, con disponibilità immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Link copiato negli appunti

Davide Tommasi
Pubblicato il
18 set 2025
