HONOR Router 3 con WiFi 6 in offerta al 26% di sconto

HONOR Router 3 è un router dal design accattivante, dotato di Wi-Fi Dual-Band e processore Dual-Core da 1.2GHz. Oggi questo modello è in vendita a 57€, un risparmio del 26% rispetto al prezzo solito.

Il potente processore permette di gestire fino a 128 dispositivi collegati, grazie alla tenologia WiFi 6 Plus. La velocità di trasferimento dati raggiunge i 2976 Mbps tramite cavo LAN, mentre con il WiFi a 2.4 GHz e 5 GHz si viaggia rispettivamente a 570 e 2400 Mbps. Questi valori fanno del Router 3 un buon modello di fascia media, ideale per un uso domestico o per gestire la rete di piccoli uffici o locali pubblici.

L’elegante design e la colorazione bianca rendono HONOR Router 3 adatto agli arredamenti più moderni.

Tramite il Parental Control si possono impostare limiti di tempo per l’accesso ad internet e precludere il collegamento a determinati siti web, proteggendo i propri figli da una navigazione incontrollata. Per gestire tutte le funzionalità del router basta scaricare l’app AI Life, che si interfaccia con il dispositivo e permette di configurare la rete di casa a proprio piacimento.

HONOR Router 3 è in offerta su Amazon a 57€, un prezzo interessante per un router di ottima qualità. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.