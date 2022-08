Honor Scale 2 è la bilancia che non pesa sulle tue tasche: solo 17 euro

Non ci sono dubbi, Amazon è un porto sicuro per le migliori offerte. Lo conferma questa promozione davvero fantastica che spinge a un prezzo “ridicolo” l’incredibile bilancia Bluetooth intelligente Honor Scale 2.

Mettila nel carrello a soli 17,84 euro, invece di 34,99 euro. Questo prezzo speciale lo ottieni applicando il coupon disponibile sulla pagina dell’articolo. Un’occasione davvero unica che sta andando a ruba.

Quindi se non vuoi perderla devi fiondarti velocemente ad acquistare questo prodotto che ti permette di monitorare non solo la tua forma fisica, ma anche la tua salute. Honor Scale 2 è una bilancia intelligente capace di fornirti tutti i dati grazie alla fantastica applicazione proprietaria.

Honor Scale 2: prezzo leggero per questa bilancia intelligente, solo su Amazon

Super prezzo davvero imperdibile per la Honor Scale 2 a soli 17,84 euro. Si tratta di una delle migliori bilance intelligenti Bluetooth che include funzionalità molto interessanti. La trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online.

Comprendi il tuo corpo grazie ai 14 indicatori chiave. Avrai una panoramica giornaliera costante e completa per tenere traccia dei tuoi progressi giornalieri, settimanali e mensili. Peso, indice di massa corporea, grasso viscerale, massa muscolare scheletrica, massa magra, tasso di acqua corporea, proteine, massa ossea e molto altro.

Honor Scale 2 farà tutto questo per te, ma anche per altri. Infatti, questa bilancia intelligente supporta i dati fino a 50 utenti e distingue in modo capace gli utenti familiari e i vari dati di misurazione destinandoli alle persone corrispondenti.

Il display a LED è nascosto così da renderla particolarmente elegante ed efficiente anche quando non viene utilizzata. I dati vengono sincronizzati automaticamente sull’app specifica, ma sono anche chiaramente visibili sulla parte anteriore della bilancia.

Inoltre, Honor Scale 2 misura anche la frequenza cardiaca durante la pesatura e registra la variazione della stessa nello stato di riposo. Quindi potrai controllare anche la salute del tuo cuore tenendo davvero tutto sotto controllo.

Non perdere tempo. Acquista subito la fantastica Honor Scale 2 a soli 17,84 euro, invece di 34,99 euro. Si tratta di un’offerta Amazon che potrebbe terminare da un momento all’altro. Quindi sbrigati, la consegna è gratuita e veloce.

