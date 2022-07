HONOR Smartwatch Magic Watch 2 a METÀ PREZZO

Stop obbligato su questa offerta per chi cerca uno smartwatch di fascia alta. Il modello HONOR Smartwatch Magic Watch 2 è acquistabile oggi a metà prezzo su Amazon. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon sconto del 50%: basta un click.

Offerta smartwatch: -50% su HONOR Smartwatch Magic Watch 2

Si tratta di un orologio sportivo e intelligente da 46 mm, impermeabile fino a 50 m di profondità e dotato di funzionalità avanzate come il cardiofrequenzimetro che rileva regolarmente il battito cardiaco, il supporto alla prova da sforzo, il monitoraggio del livello di stress e del sonno, esercizi per la respirazione e molto altro ancora. Non mancano nemmeno il GPS per rilevare con precisione la distanza percorsa durante le sessioni di allenamento e il lettore musicale integrato. L’autonomia arriva a superare le due settimane con una sola ricarica della batteria. L’interfaccia può essere personalizzata a piacimento. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, HONOR Smartwatch Magic Watch 2 (modello MNS-B19) nella colorazione Matte Black può essere tuo al prezzo di soli 89,99 euro invece di 179,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se completi subito l’ordine, domani lo smartwatch sarà al tuo polso.

