Honor Watch GS Pro, smartwatch in super offerta con questo COUPON

Honor Watch GS Pro è uno smartwatch eccellente e versatile, adatto per tutte le esigenze, e capace di offrirti numerose funzioni. Prima di parlartene, ti segnaliamo subito che puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 99€. Merito di un coupon sconto da applicare al prezzo già scontato prima del checkout.

Cosa devi fare? Molto semplice. Aggiungi lo smartwatch al carrello e, prima di procedere al pagamento, spunta la voce “Applica coupon 20€” che trovi proprio sotto al prezzo di vendita. Riceverai automaticamente un ulteriore sconto di 20€ in fase di acquisto. Spedito con Amazon Prime, sarà a casa tua già domani.

Honor Watch GS Pro: smartwatch con chiamate, messaggi, 100 modalità di allenamento e molto altro ancora

Honor Watch GS Pro ti permette di usare il polso come un telefono: grazie all’altoparlante e al microfono integrati, puoi rispondere alle chiamate senza utilizzare lo smartphone mentre ti trovi in giro o svolgi dell’attività fisica. In tal proposito, lo smartwatch è in grado di memorizzare fino a 500 canzoni diverse per farti compagnia, oltre a farti da vero e proprio personal trainer, grazie alle sue 100 modalità differenti di allenamento.

Selvaggio e robusto: Honor Watch GS Pro è un dispositivo indossabile che non teme le imprese più estreme. Con un corpo realizzato in precisione meccanica, è in grado di resistere anche agli ambienti più difficili. Inoltre, ti aiuta ad avere una visione completa della tua salute, grazie a funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno notturno e il monitor Spo2 per le misurazioni del livello di ossigeno del sangue.

Con una batteria capace di durare fino a 25 giorni, non dovrai neanche preoccuparti di ricaricarlo troppo spesso. E a questo prezzo, francamente, è veramente imperdibile. Solo 99€ per uno smartwatch completo, versatile e adatto ad ogni tipo di ambiente. Ricordati soltanto di applicare il coupon da 20€ prima di procedere con il pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.