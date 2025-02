Hosting a solo 1€/mese per i tuoi siti: scegli il dominio con IONOS

Quanto costa gestire la propria presenza online? Solo 1 euro al mese (IVA esclusa) per un intero anno, grazie all’offerta Business di IONOS. È merito dell’88% di sconto proposto oggi da uno dei provider di hosting e cloud più longevi sul mercato, con alle spalle oltre 30 anni di esperienza e 6,2 milioni di clienti soddisfatti.

L’offerta Business di IONOS per il Web hosting

Il pacchetto include tutto ciò che serve per mettere online e per mantenere operativi i propri siti: 100 GB di spazio per 1 o 2 portali, il supporto a un massimo di 100 database MariaDB o MySQL, una casella email professionale per le comunicazioni e gli accessi SSH, SFTP e WP-CLI. Tutto questo senza dimenticare il certificato SSL e la protezione DDoS contro gli attacchi, aggiungendo poi un consulente personale sempre a disposizione, a cui rivolgersi in caso di necessità. Inoltre, c’è il dominio omaggio per un anno. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Può tornare utile a tutte le realtà che desiderano farsi conoscere o far crescere la propria attività, facendo leva sulle potenzialità del mondo online. Non importa che l’obiettivo sia quello di pubblicare un sito vetrina in cui presentare la propria azienda oppure un vero e proprio e-commerce per la vendita dei prodotti a catalogo: la soluzione di IONOS è adatta a soddisfare ogni esigenza. Garantisce inoltre un approccio 100% sostenibile all’hosting, impiegando solo energia proveniente da fonti rinnovabili per la propria infrastruttura.

Vale anche e soprattutto per chi non ha molta esperienza in merito e non dispone di un team dedicato. Come già anticipato, tra i valori aggiunti c’è il consulente personale sempre pronto a fornire assistenza tecnica e suggerimenti su misura, da contattare gratuitamente tramite email, chat o telefono. L’offerta Business a 1 euro al mese (per un anno, IVA esclusa) è da cogliere al volo.