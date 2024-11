Hosting Aruba: è il momento migliore per creare un sito web

Se stai pensando di aprire un nuovo sito web o di sostituire il piano hosting attuale con un altro, ti segnaliamo l’offerta del Black Friday sull’hosting di Aruba, che consente di risparmiare il 70% sul prezzo dei piani hosting WordPress. Per ottenere lo sconto del 70% occorre inserire nell’apposito campo della pagina di riepilogo dell’ordine il seguente codice promo: BLACKHOSTING24.

Il piano hosting WordPress di Aruba più conveniente è Hosting WordPress Gestito Smart, in offerta a 4,47 euro per il primo anno invece di 14,90 euro (prezzo già scontato rispetto a quello di listino di 79 euro). Questo piano include WordPress, già installato, gli aggiornamenti automatici di temi e plugin, più i backup per avere una copia del sito sempre disponibile.

L’offerta per i siti WordPress è raggiungibile a questa pagina del sito ufficiale di Aruba.

I vantaggi del piano Hosting Aruba Gestito Smart

Aggiornamenti automatici verificati, funzionalità di backup e ripristino, controlli di sicurezza e ambiente di staging: Sono questi i principali vantaggi dell’hosting di Aruba pensato per i titolari di un sito personale o un piccolo e-commerce basato appunto su WordPress.

Tutto questo fa sì che gli utenti si possano concentrare soltanto sulla scrittura e pianificazione del calendario editoriale, senza perdere energie preziose dietro alle questioni tecniche quali aggiornamenti di WordPress, plugin e tema. Non meno importanti i backup automatici completi effettuati ogni 4 ore, con l’opportunità di ripristinare una delle copie prescelte senza difficoltà.

Infine, la soluzione di Aruba mette a disposizione uno spazio dedicato (il cosiddetto ambiente di staging) utile per testare le modifiche apportate al sito prima di renderle effettive nella versione online. Grazie a questa importante funzionalità, manutenzione e sviluppo saranno più semplici e sicuri.

L’offerta, che prevede l’extra sconto del 70% su prodotti già scontati, scade il 4 dicembre.