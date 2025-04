Privacy online per sempre con i piani a vita cloud di Internxt

Per chi è alla ricerca di uno spazio cloud sicuro, da pagare una sola volta per ottenere una privacy online dei propri dati per sempre, segnaliamo lo sconto dell’82% sui piani a vita di Internxt, azienda spagnola con base a Valencia che si distingue dalla concorrenza per il codice open source e verificato, la conformità al GDPR, e l’integrazione di servizi extra quali un antivirus ed una VPN illimitata.

Grazie alla promozione in corso, i piani lifetime di Internxt sono in offerta a partire da 162 euro. Questi i prezzi scontati:

162 euro per 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (invece di 900 euro)

per di archiviazione crittografata a conoscenza zero (invece di 900 euro) 342 euro per 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (invece di 1.900 euro)

per di archiviazione crittografata a conoscenza zero (invece di 1.900 euro) 522 euro per 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (invece di 2.900 euro)

Qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre fare affidamento sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

I vantaggi di Internxt rispetto agli altri servizi cloud

Google e Apple, giusto per citare le due aziende tech più conosciute in ambito mobile, offrono ai loro utenti – smartphone Android da una parte e iPhone dall’altra – piani di abbonamento cloud annuali. Se questo, almeno all’inizio, può sembrare una soluzione economica, a lungo andare in realtà va a svantaggio degli utenti stessi. Ecco dunque il primo vantaggio che un servizio come Internxt offre: la possibilità di scegliere tra abbonamento annuale o piano a vita, con quest’ultimo che prevede un solo pagamento.

Il secondo vantaggio riguarda le funzionalità integrate tanto per la privacy quanto per la sicurezza dei propri dati. Il merito è dell’utilizzo di una crittografia post-quantistica, della conformità al GDPR (il regolamento europeo che disciplina la protezione dei dati personali), e delle opzioni extra quali antivirus e VPN.

Infine, il terzo e ultimo pro nello scegliere Internxt anziché un’altra azienda è il prezzo: con l’offerta di questi giorni è possibile ottenere uno spazio cloud da 1TB per sempre al prezzo scontato di 162 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.