Hosting Aruba: soluzioni personalizzate per e-commerce e siti web

Nell’era digitale, la scelta del giusto provider di hosting è fondamentale per il successo di qualsiasi progetto online. Aruba Hosting offre un’ampia gamma di servizi, da soluzioni per email e drive fino a strumenti per la creazione di siti web e e-commerce.

Dominio e email personalizzati

Aruba offre soluzioni per ottenere un dominio con email personalizzate a partire da soli 0,99 € + IVA per il primo anno. Questo permette ai professionisti di comunicare in modo più efficace e professionale, con una maggiore credibilità nel mondo digitale.

Hosting Linux e Windows

Per gli sviluppatori o coloro che preferiscono gestire personalmente i propri siti, Aruba propone piani di hosting sia su piattaforme Linux che Windows, con prezzi a partire da 11,90 € + IVA per il primo anno. Questi piani offrono una libertà totale nella gestione e personalizzazione dei siti web.

WordPress e WooCommerce

Con pacchetti dedicati a WordPress e WooCommerce a partire da 19,90 € + IVA per il primo anno, Aruba si rivolge anche a chi desidera utilizzare questi popolari strumenti per creare siti web ed e-commerce in modo semplice e intuitivo.

SuperSite Easy e Professional

Per chi cerca una soluzione più immediata per creare un sito web, un blog o un negozio online, Aruba propone SuperSite Easy e Professional, a partire da 17,90 € + IVA per il primo anno, senza commissioni aggiuntive.

Aruba Drive con spazio illimitato

Con Aruba Drive, a partire da 25,00 € + IVA per il primo anno, gli utenti possono beneficiare di una piattaforma con spazio di archiviazione illimitato, ottimale per conservare, condividere e gestire file in modo efficiente e sicuro.

Trasferimento sito e e-commerce

Aruba offre anche la possibilità di trasferire siti web o e-commerce esistenti verso la sua piattaforma, assicurando un processo sicuro e affidabile.

I server di Aruba e i siti web dei clienti sono protetti con firewall avanzati, sistemi di Intrusion Detection e protezione anti-DDoS. Inoltre, i dati sono custoditi in conformità con il GDPR e le certificazioni ISO 27001 garantiscono la massima sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.