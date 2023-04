Hosting con dominio gratis: bastano 26 euro con VHosting

È il momento giusto per scegliere un nuovo piano di hosting con dominio gratis: grazie alle offerte di VHosting, infatti, è possibile accedere a diverse soluzioni molto convenienti, con la garanzia di poter contare su di un servizio al top del mercato. VHosting, infatti, può contare su oltre 10 anni di esperienza nel settore e premiato con uno straordinario 4,9 su 5 dalle recensioni degli utenti su Trustpilot.

L’offerta base di VHosting si chiama Hosting Low Cost e presenta un costo annuale da 26 euro + IVA. Il piano include il dominio gratuito e la possibilità di sfruttare da 4 a 30 GB di spazio SSD NVMe. Ci sono anche servizi aggiuntivi come database illimitati e il backup automatico. Con VHosting è, inoltre, possibile accedere a vari piani di hosting aggiuntivi.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di VHosting, disponibile al link qui di sotto.

Hosting con dominio gratis: le offerte di VHosting uniscono risparmio e qualità

A disposizione degli utenti che scelgono VHosting ci sono vari piani di hosting web con dominio gratuito tra cui scegliere. Tra le offerte disponibili troviamo:

Hosting Low Cost da 26 euro + IVA

da 26 euro + IVA Hosting WordPress da 45 euro + IVA con migrazione gratuita di un sito WordPress

da 45 euro + IVA con migrazione gratuita di un sito WordPress Hosting Professionale Semidedicato da 150 euro + IVA con migrazione gratuita di un sito WordPress e fino a 6 domini ospitabili

A certificare la qualità del servizio di VHosting è la soddisfazione dei clienti che premiano il provider con un punteggio di 4,9 su 5 su Trustpilot. In base al piano di hosting attivato, inoltre, per il cliente c’è anche la Garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI valida fino ad un massimo di 45 giorni. In questo modo, quindi, c’è la possibilità di mettere alla prova il servizio, valutandone affondo le caratteristiche. In caso di problemi, quindi, sarà possibile richiedere il rimborso integrale di quanto speso.

Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.