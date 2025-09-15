 Hosting con l'AI integrata: fino al 75% di sconto con Hostinger
Hostinger offre fino al 75% di sconto sui piani hosting con AI website builder integrato. Includono dominio gratis, migrazione rapida e assistenza.
Costruire un sito web professionale non è più un’operazione complicata. Anzi: bastano pochi clic e sei già online. Naturalmente servono gli strumenti giusti, come Hostinger. Grazie alla nuova promo in corso, puoi risparmiare fino al 75% sui piani hosting e avere incluso anche l’innovativo AI website builder, uno strumento intelligente che ti permette di creare il tuo sito web da zero in pochi minuti, anche se non hai conoscenze tecniche. A questo si aggiungono dominio gratuito, migrazione semplificata e assistenza clienti attiva 24/7.

Crea il tuo sito web con l’AI di Hostinger

Hostinger propone tre piani in super offerta, tutti con 3 mesi gratis inclusi:

  • Premium Hosting: tutto il necessario per iniziare a 2,99 euro al mese, con il 75% di sconto
  • Business Hosting: più strumenti e potenza per la crescita a 3,99 euro al mese con il 73% di sconto
  • Cloud Startup: la scelta ideale per progetti complessi a 7,99 euro al mese, con il 69% di sconto

Ogni piano include un dominio gratuito, certificati SSL illimitati e backup automatici per una sicurezza totale, oltre alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

AI Website Builder: il tuo sito pronto in pochi minuti

Con l’AI Website Builder di Hostinger basta chattare con l’intelligenza artificiale per generare design, testi e SEO ottimizzati. Puoi lanciare un negozio online, creare app web ad alta conversione o personalizzare un template grazie all’editor drag and drop. Gli strumenti AI integrati aiutano anche a scrivere descrizioni per l’e-commerce, realizzare loghi e gestire campagne di email marketing professionali. Tutto il necessario per avviare la tua attività online in modo completo e sicuro.

Se hai già un sito ospitato altrove, ci pensa il team di Hostinger alla migrazione in modo completamente gratuito, rapido e sicuro, senza downtime né perdita di dati. Il 95% dei siti viene trasferito in meno di 20 minuti. In più, l’assistenza è disponibile 24/7, con una garanzia di uptime del 99,9% e data center distribuiti a livello globale per offrire la massima velocità ovunque ti trovi.

Hostinger: risparmia fino al 75%

Con la promo Hostinger puoi ottenere fino al 75% di sconto sull’hosting, dominio gratis, migrazione senza interruzioni e l’AI Website Builder per creare il tuo sito in pochi minuti. Un’occasione da cogliere al volo per dare vita alle tue idee online: approfitta subito della promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

15 set 2025
