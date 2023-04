Hosting condiviso facile con SupportHost: a partire da soli 34€

Aprire un sito web professionale a un prezzo accessibile? Non è impossibile. Un’ottima soluzione, ad esempio, è l’utilizzo di un hosting condiviso: in poche parole, ti permette di condividere il costo del server con altri account, così da ottenere un servizio professionale a un prezzo contenuto. Un po’ come dividere il costo di un account di una piattaforma streaming. Non tutti i provider, tuttavia, sono uguali: il rischio infatti è che alcuni poco seri pratichino un overselling, rendendo vano il vantaggio di un hosting condiviso.

Tra i diversi provider disponibili, noi ti consigliamo SupportHost che applica un limite di account per server garantendo che ogni sito web abbia sempre accesso alle risorse hardware necessarie per funzionare al meglio e ottenere il massimo delle prestazioni. In più, SupportHost fornisce accesso al pannello di controllo cPanel, uno dei più semplici da usare. Ma quanto costa? Anche i prezzi sono ottimi e si adattano a diverse esigenze: il più economico è il piano da 34 euro all’anno, il più venduto è quello da 59 euro – un ottimo compromesso tra risorse e prezzo -, poi c’è quello da 89 euro e infine da 149 euro annui.

Cosa include SupportHost?

Un hosting condiviso è la scelta perfetta per chi non ha abbastanza visite da giustificare i costi di una soluzione dedicata. Senza, tuttavia, sacrificare funzionalità e prestazioni. SupportHost include in ogni piano dominio una serie di vantaggi, tra cui: dominio, trasferimento e certificato SSL gratuito, 99.9% uptime, staging, cPanel, Inodes illimitati, account e-mail, traffico mensile e database mySQL illimitati e molto altro.

Sicurezza e affidabilità sono tra le priorità di SupportHost, che utilizza le migliori tecnologie per proteggere ogni sito web tra cui Imunify360 su tutti i server, un potente strumento in grado di scansionare i file nel momento in cui vengono caricati alla ricerca di malware o codice spam, e ClamAV, che consente di individuare eventuali malware sull’account e di scansionare tutte le e-mail e relativi allegati.

Se ti stai chiedendo come faccia SupportHost a mantenere ottime performance, la risposta è: server con alte prestazioni e non sovraccarichi. Il provider utilizza infatti soltanto server di fascia alta con CPU AMD Ryzen 9 3900 12-Core, 128 GB di RAM, dischi NVMe SSD per garantire prestazioni ottimali. Ogni account, inoltre, viene monitorato costantemente e se supera le risorse a lui allocate viene sospeso temporaneamente, così da non arrecare danni o rallentamenti da altri account sullo stesso web server.

Altre funzionalità includono migrazione gratis da altro hosting, chroot isolation technology personalizzato che, nel caso di account sul server bucato, mantiene al sicuro tutti gli altri presenti sullo stesso server, protezione attacchi BruteForce tramite l’impostazione di regole proprietarie in grado di riconoscere gli attacchi più comuni, strumenti professionali come jetbackup e supporto 24/7 con tempo di risposta garantito nelle prime due ore.

Scegli SupportHost e sei in una botte di ferro, anche nel prezzo: il piano più economico parte da soli 34 euro all’anno. Con SupportHost puoi eseguire in totale libertà un upgrade oppure un downgrade in qualsiasi momento. E se passi a un piano con prezzo più elevato, dovrai pagare solamente la differenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.