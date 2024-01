Hosting gestito WordPress con Aruba: meno di 20 €/anno con la nuova promo

La nuova promozione Hosting WordPress Gestito di Aruba è l’occasione giusta per accedere a un piano di hosting conveniente, completo e facile da utilizzare. Per tutti i nuovi utenti che scelgono di affidarsi ad Aruba, infatti, è ora disponibile una promo da non perdere, con un costo di partenza di appena 19,90 euro + IVA per un anno.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito di Aruba e accedere poi alla sezione dedicata ai servizi di Hosting WordPress. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto. A disposizione degli utenti ci sono ben tre piani tra cui scegliere.

Hosting gestito per WordPress: ecco l’offerta di Aruba

Per i suoi utenti, Aruba mette a disposizione una piattaforma ottimizzata per WordPress, con aggiornamenti e backup automatici oltre che con un servizio di supporto avanzato. Sarà Aruba ad occuparsi della gestione completa dell’hosting, sia per quanto riguarda il backup del sito e gli aggiornamenti del software.

La promozione in corso consente di accedere al servizio di hosting gestito per WordPress di Aruba con uno sconto sul primo anno. Le opzioni disponibili sono:

Hosting WordPress Gestito Smart a 19,90 euro + IVA per un anno, poi 79 euro + IVA all’anno

a 19,90 euro + IVA per un anno, poi 79 euro + IVA all’anno Hosting WordPress Gestito Premium a 39,90 euro + IVA per un anno, poi 129 euro + IVA all’anno

a 39,90 euro + IVA per un anno, poi 129 euro + IVA all’anno Hosting WordPress Gestito Top a 79,90 euro + IVA per un anno, poi 229 euro + IVA all’anno

Per un quadro completo sulle opzioni proposte da Aruba è possibile visitare il sito ufficiale, tramite il link qui di sotto. I piani di Aruba hanno vantaggi crescenti, garantendo un servizio “su misura” e pensato per adattarsi alle differenti esigenze dei singoli utenti. Il piano Smart, ad esempio, è consigliato per un sito con circa 50.000 visitatori mensili mentre il piano Premium si adatta alle esigenze di un sito con circa 500.000 visitatori mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.