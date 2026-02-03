Hosting gratis per un anno e assistenza in italiano: ecco la promo di IONOS

Per un servizio di hosting in grado di soddisfare appieno le proprie necessità, con un’offerta flessibile, modulare e ricca di vantaggi, è possibile scegliere IONOS, provider europeo che rappresenta già oggi un vero punto di riferimento per milioni di utenti.

Con la promozione in corso, i nuovi utenti che scelgono IONOS hanno la possibilità di accedere a un servizio di hosting gratis per un anno e con assistenza in italiano. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di IONOS, qui di sotto.

Hosting gratis con IONOS: ecco la promo

L’offerta in corso riguarda il piano Plus, normalmente proposto con un costo di 10 euro al mese. In via promozionale, i nuovi utenti hanno la possibilità di accedere al servizio con un costo azzerato per un anno e poi con 9 euro al mese (IVA esclusa).

L’offerta include un dominio gratis per un anno, la possibilità di utilizzare 2 caselle e-mail, un accesso esteso alle risorse del server e anche 200 GB di spazio su NVMe SSD.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare uno scanner antimalware per i siti web oltre alla funzione per i backup quotidiani. C’è poi un canale di assistenza in italiano che permette di ottenere un supporto costante in merito a qualsiasi problema.

Si tratta, quindi, di una soluzione in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di un hosting web completo e ricco di vantaggi. Da segnalare che è possibile anche accedere ad altri piani, ora proposti in sconto, in modo da trovare il giusto equilibrio tra servizi inclusi e costi.

Per scoprire tutte le offerte in corso per chi sceglie IONOS basta seguire il link qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.