 Hosting gratis per un anno e assistenza in italiano: ecco la promo di IONOS
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hosting gratis per un anno e assistenza in italiano: ecco la promo di IONOS

Con IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting gratuito per un anno, con tanti vantaggi da sfruttare per il proprio sito web.
Hosting gratis per un anno e assistenza in italiano: ecco la promo di IONOS
Informatica Cloud & Hosting
Con IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting gratuito per un anno, con tanti vantaggi da sfruttare per il proprio sito web.

Per un servizio di hosting in grado di soddisfare appieno le proprie necessità,  con un’offerta flessibile, modulare e ricca di vantaggi, è possibile scegliere IONOS, provider europeo che rappresenta già oggi un vero punto di riferimento per milioni di utenti.

Con la promozione in corso, i nuovi utenti che scelgono IONOS hanno la possibilità di accedere a un servizio di hosting gratis per un anno e con assistenza in italiano. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di IONOS, qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di IONOS

ionos

Hosting gratis con IONOS: ecco la promo

L’offerta in corso riguarda il piano Plus, normalmente proposto con un costo di 10 euro al mese. In via promozionale, i nuovi utenti hanno la possibilità di accedere al servizio con un costo azzerato per un anno e poi con 9 euro al mese (IVA esclusa).

L’offerta include un dominio gratis per un anno, la possibilità di utilizzare 2 caselle e-mail, un accesso esteso alle risorse del server e anche 200 GB di spazio su NVMe SSD.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare uno scanner antimalware per i siti web oltre alla funzione per i backup quotidiani. C’è poi un canale di assistenza in italiano che permette di ottenere un supporto costante in merito a qualsiasi problema.

Si tratta, quindi, di una soluzione in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di un hosting web completo e ricco di vantaggi. Da segnalare che è possibile anche accedere ad altri piani, ora proposti in sconto, in modo da trovare il giusto equilibrio tra servizi inclusi e costi.

Per scoprire tutte le offerte in corso per chi sceglie IONOS basta seguire il link qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Accedi qui all’offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud

Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud
pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro

pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro
Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical

Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical
Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business

Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business
Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud

Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud
pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro

pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro
Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical

Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical
Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business

Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business
Davide Raia
Pubblicato il
3 feb 2026
Link copiato negli appunti