IONOS offre web hosting europeo affidabile con uptime 99,99%, costi chiari, sicurezza avanzata e primo anno gratuito, pensato per professionisti e progetti digitali in crescita.
Hosting IONOS: primo anno gratis e infrastruttura europea
Da oggi puoi creare il tuo sito web senza investimenti iniziali, grazie all’offerta di IONOS che include il primo anno gratuito su piani  hosting selezionati. Una soluzione pensata per chi vuole essere online in modo professionale, senza doversi preoccupare dei costi iniziali.

Scopri l’offerta di IONOS

La piattaforma si basa su un’infrastruttura cloud europea, con data center ridondanti e georidondanti che garantiscono una disponibilità del servizio pari al 99,99%. Un elemento chiave per siti aziendali, e-commerce e progetti editoriali che non possono permettersi rallentamenti o interruzioni.

Hosting gratuito e servizi inclusi fin dall’inizio

Uno degli aspetti più apprezzabili dell’offerta IONOS è la semplicità del modello tariffario. Tutti i piani includono dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, traffico illimitato ed e-mail professionale. L’offerta attiva prevede il piano Plus gratuito per il primo anno (poi 9 €/mese, IVA esclusa), con 200 GB di spazio su NVMe SSD e risorse server estese.

Una formula pensata per testare e sviluppare il proprio progetto senza costi iniziali, mantenendo la possibilità di scalare facilmente in base alla crescita del traffico e delle esigenze tecniche.

Strumenti pratici per lavorare senza limiti

IONOS mette a disposizione un ambiente flessibile e orientato sia ai principianti sia ai professionisti. È possibile installare in un clic CMS come WordPress, Joomla o Drupal, oppure lavorare direttamente con PHP 8.2, SSH, SFTP e WP-CLI. La presenza di una CDN integrata nei piani superiori migliora le prestazioni e riduce i tempi di caricamento, anche in caso di picchi di traffico improvvisi. La sicurezza è gestita su più livelli, con protezione DDoS, scansione malware automatica e backup giornalieri fino a sei giorni, utili per ripristinare rapidamente il sito in caso di problemi.

Un hosting europeo con supporto  sempre disponibile

Oltre alla tecnologia, IONOS punta molto sul supporto. L’assistenza clienti è disponibile 24/7, 365 giorni l’anno, in lingua italiana, affiancata da un consulente personale per chi desidera indicazioni mirate sul proprio progetto online. La combinazione tra infrastruttura europea, strumenti professionali e supporto continuo rende IONOS una soluzione adatta a chi vuole costruire una presenza online affidabile, senza complessità inutili. Per conoscere l’offerta completa di IONOS clicca qui.

Pubblicato il 12 dic 2025

12 dic 2025
