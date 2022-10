Hosting Joomla semplice ed economico: non farti scappare questa offerta

Joomla è uno dei CMS open source più popolari e utilizzati in rete per la realizzazione di siti web di ogni genere. Se hai scelto questa piattaforma, non ti rimane che trovare un piano hosting Joomla completo, veloce ed affidabile, come le soluzioni che può garantirti Serverplan.

L’azienda italiana attiva in questo settore da 20 anni ti propone con i suoi pacchetti un servizio completo per garantirti prestazioni elevate, sicurezza, affidabilità ed un altissimo tasso di personalizzazione. Scegliendo uno dei piani Serverplan hai subito la possibilità di installare o trasferire il CMs tramite procedura One-click (opzione disponibile dal piano Startup 20GB)

I vantaggi di scegliere i piani hosting Joomla di Serverplan

Qual è il piano hosting Joomla di Serverplan più adatto alle tue esigenze? Puoi deciderlo tu dando un’occhiata alle quattro proposte presenti sul sito ufficiale della società. Noi ti parleremo del piano più venduto, “Startup“, che al prezzo di 69€ + IVA all’anno ti permette di dare vita o gestire un sito web già esistente con circa 100.000 visite al mese. Incluso nel pacchetto hai infatti:

1 dominio gratuito per sempre

per sempre 20 GB di spazio su dischi SSD ultraveloci

su dischi SSD ultraveloci 50 account email a disposizione

a disposizione Traffico illimitato e accesso SSH

e accesso SSH 20 database MySQL su dischi SSD

su dischi SSD Pannello di controllo cPanel + EasyAPP

+ EasyAPP Aggiornamento automatico di Joomla , compresi plugin e temi

, compresi plugin e temi Installazione di Joomla con 1 click

Firewall e scansione Malware

Prevenzione Brute Force

Supporto tecnico specialistico Joomla

Backup giornaliero automatico

Creazione e ripristino automatico delle copie di sicurezza

I tecnici Serverplan sono infatti specializzati nella gestione di hosting Joomla in italiano e saranno sempre a tua disposizione per qualsiasi esigenza o chiarimento. La versione del CMS garantita è l’ultima di Joomla, con lo staff dell’azienda che si assicurerà di installare qualsiasi aggiornamento disponibile.

Oltre al piano “Startup”, puoi scegliere anche le soluzioni “Enterprise” o “Enterprise Plus” per necessità ancora maggiori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, compresa la chat di supporto pronta a rispondere a tutte le tue domande.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.