Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS

Nell’ecosistema digitale attuale, la velocità e l’affidabilità di un sito web determinano la prima impressione di qualsiasi attività. Per questo IONOS propone un’offerta pensata per chi vuole avviare o far crescere un progetto online con basi solide. Con una disponibilità del 99,99%, infrastruttura georidondante e data center europei certificati, IONOS garantisce stabilità, sicurezza e prestazioni elevate fin dal primo giorno. L’offerta esclusiva del momento consente di provare il piano Plus gratis per un anno, un’opportunità senza precedenti per lanciare un sito professionale senza costi iniziali.

I piani di hosting: Standard, Plus e Premium

IONOS offre tre soluzioni ottimizzate per esigenze diverse. Il piano Standard parte da 3 €/mese per 6 mesi (poi 5 €/mese) e include 100 GB di spazio, 1 casella e-mail e scanner antimalware. Il piano Plus, protagonista dell’offerta attuale, offre 200 GB, accesso esteso alle risorse del server, 2 caselle e-mail, dominio incluso e prestazioni migliorate con CDN, al costo di 0 € per un anno (poi 9 €/mese). Per chi punta su volumi elevati, il piano Premium garantisce 350 GB, performance potenziate e 4 caselle e-mail a 6 €/mese per 6 mesi (poi 12 €/mese). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Dominio, SSL ed e-mail inclusi: tutto ciò che serve per partire

Ogni piano di web hosting include gli elementi fondamentali per la credibilità di un sito: dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, caselle e-mail e strumenti per la gestione sicura dei dati. La protezione DDoS, lo scanner antimalware e i backup automatici fino a 6 giorni assicurano un livello di sicurezza professionale. L’infrastruttura basata su NVMe SSD garantisce tempi di caricamento rapidi, mentre l’installazione in un clic di WordPress, Joomla o Drupal permette di iniziare subito lo sviluppo del proprio progetto.

Assistenza italiana 24/7 e strumenti avanzati per professionisti

IONOS affianca agli utenti un servizio clienti in lingua italiana attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, oltre a un consulente personale disponibile nei giorni feriali per suggerimenti mirati alla crescita del progetto. Per gli utenti più esperti sono disponibili SSH, SFTP, WP-CLI, PHP 8.2 e scalabilità istantanea delle risorse. Per conoscere l’offerta completa di IONOS Web Hosting clicca qui.