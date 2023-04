Hosting reseller multidominio: come risparmiare con Serverplan

Se sei un webmaster, un web designer o un web agency e vuoi offrire ai tuoi clienti un servizio di hosting professionale e personalizzato, hai bisogno di un piano hosting reseller multidominio.

Con questo tipo di soluzione, puoi gestire in autonomia e con un unico pannello di controllo tutti i siti web che realizzi o che hai in carico, senza dover acquistare singoli piani hosting per ogni dominio.

Tra i migliori provider di hosting reseller multidominio c’è Serverplan, una società italiana con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Serverplan ti offre tre piani hosting reseller multidominio a partire da 25 euro al mese + IVA, con la possibilità di scegliere tra sistema operativo Linux o Windows.

Hosting reseller multidominio di Serverplan: scopri tutti i vantaggi

I piani hosting reseller multidominio di Serverplan sono dotati di:

Spazio web SSD da 50 GB a 150 GB

da 50 GB a 150 GB Siti web illimitati

Account email illimitati

Traffico illimitato

Database MySQL e PostgreSQL s u SSD illimitati

u SSD illimitati Pannello di controllo WHM-cPanel

Installazione/migrazione CMS one click tramite EasyApp

Certificato SSL Let’s Encrypt su ogni dominio

su ogni dominio Bitninja, antimalware e antispam

Account isolati

Clonazione template

Staging con 1 click

Con i piani hosting reseller multidominio di Serverplan puoi garantire ai tuoi clienti un’ottima qualità del servizio, con prestazioni elevate, sicurezza e affidabilità. Puoi anche personalizzare il pannello di controllo con il tuo logo e il tuo nome, per dare un’immagine professionale e coerente.

Inoltre, puoi contare su un’assistenza tecnica in-house disponibile 24/7 via telefono, ticket o chat. Il team di Serverplan è composto da personale qualificato e certificato sulle migliori tecnologie come VMware, Cisco, RedHat e altre.

Non perdere quindi altro tempo e approfitta subito dell’offerta di Serverplan per avere un piano hosting reseller multidominio a un prezzo vantaggioso. Potrai gestire tutti i tuoi siti web con facilità e risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.