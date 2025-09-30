 Hosting ufficiale PrestaShop: con IONOS creare il tuo negozio online è facilissimo
IONOS è il partner perfetto per costruire il tuo sito web e-commerce basato su Prestashop. Scopri perché.
Hai deciso di lanciare il tuo negozio online con PrestaShop? Non potevi fare scelta migliore e per supportarti nel tuo progetto hai bisogno di un partner affidabile, riconosciuto da PrestaShop stessa, e in grado di garantirti un hosting veloce e sicuro per il tuo ecommerce. Per questo ti parliamo di IONOS e del perché dovresti averlo al tuo fianco.

Avrai tra le mani una piattaforma e-commerce potente e flessibile: PrestaShop è infatti open source, sostenuto da una community internazionale, basato su PHP e MySQL.

Già dalla versione base potrai contare su oltre 600 funzioni gratuite: bestseller in home page, spedizione gratuita, molteplici metodi di pagamento e gestione dell’inventario, più un template responsive personalizzabile per dispositivi mobili. Inoltre, in Addons Marketplace trovi oltre 6.000 moduli e temi (gratuiti e a pagamento) per estendere funzioni e curare il design.

Come entra IONOS in questo discorso? Dandoti il web server giusto in modo rapido ed economico, con dominio incluso e la possibilità di avviare l’installazione di PrestaShop in pochi click grazie all’app Click&Build, disponibile in tutti i pacchetti senza costi aggiuntivi. In qualità di partner raccomandato, IONOS ti guiderà passo dopo passo nella configurazione del negozio.

In più, avrai un pacchetto completo che include dominio gratuito, certificato SSL, assistenza 24/7, risorse di sistema dimensionate per il tuo traffico, manutenzione e aggiornamenti del server, oltre a backup automatici per ripristinare lo stato dei dati degli ultimi sei giorni. Con un consulente personale sempre a disposizione, capisci perché è davvero la scelta giusta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

