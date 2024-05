L'Hosting VPS di Serverplan si rinnova: più potenza, stesso prezzo

Il tuo progetto online è in crescita e stai prendendo in considerazione l’idea di sostituire il tuo attuale hosting condiviso con un più potente hosting VPS, acronimo di server virtuale privato (Virtual Private Server). I vantaggi sono innumerevoli: l’installazione di moduli personalizzati, maggiori risorse rispetto alla soluzione hosting precedente e accesso root al server sono quelli principali.

Nella scelta di un server virtuale privato, uno dei provider di riferimento in Italia è Serverplan, azienda con sede a Cassino leader nel settore del web hosting. Le loro soluzioni di VPS Hosting oggi si rinnovano, offrendo più potenza allo stesso prezzo.

Le caratteristiche dei VPS Hosting di Serverplan

Di seguito elenchiamo le principali caratteristiche dei VPS Hosting dell’azienda Serverplan, con una breve descrizione per ciascuna di esse.

Gestione VPS

Serverplan consente di scegliere tra una soluzione VPS full access o managed. Se si opta per la prima, l’organizzazione è a carico totalmente dell’utente, attraverso il pannello di controllo cPanel o l’applicazione Plesk. La seconda opzione consente invece di delegare la gestione del virtual private server al supporto di Serverplan, rendendola così accessibile anche a chi non possiede le competenze tecniche.

Tecnologia VMware vSphere HA

I server VPS sono installati sull’infrastruttura cloud di Serverplan e beneficiano di VMware vSphere HA (High Availability), la più completa e affidabile tecnologia di virtualizzazione disponibile oggi sul mercato. Di conseguenza, gli utenti potranno beneficiare su un sistema in alta affidabilità per raggiungere le più alte prestazioni possibili, mantenendo la continuità di servizio qualora si verifichino dei malfunzionamenti su un nodo.

Assistenza 24 ore su 24

Se durante la fase di configurazione la scelta è ricaduta su una soluzione managed, dotata quindi di gestione sistemistica, un team di specialisti è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per offrire ai clienti di un server virtuale un’assistenza qualificata. Inclusa nel piano anche la migrazione gratuita automatica dei contenuti nell’eventualità di un guasto al server o in caso si disponga già di un server virtuale privato e si stia effettuando il passaggio a Serverplan.

Snapshot settimanale

Qualora qualcosa vada storto, si ha la possibilità di tornare alla versione precedente grazie alla funzionalità snapshot, un’immagine di backup istantanea del server. Il piano di server virtuale privato di Serverplan include uno snapshot settimanale, volendo però è possibile anche acquistare come opzione aggiuntiva un sistema di backup giornaliero.

Scalabilità risorse hardware

Un’altra caratteristica chiave dei VPS Hosting di Serverplan è la scalabilità delle risorse hardware: i proprietari di un virtual private server possono decidere di aumentare RAM, CPU e spazio di archiviazione in qualsiasi momento, così da fronteggiare al meglio le situazioni in cui il server può andare in sofferenza, come ad esempio i picchi di traffico.

I costi delle soluzioni VPS Hosting

I VPS Hosting di Serverplan offrono numerosi piani tra cui scegliere. Volendo fare una prima distinzione, da una parte vi sono i virtual private server con storage locale NVMe, dall’altra le soluzioni VPS in alta affidabilità, cioè ridondati su più nodi e di conseguenza protetti da qualsiasi malfunzionamento hardware. Ecco piani e prezzi.

Storage locale NVMe

VPS 1: 5 euro al mese

VPS 2: 10 euro al mese

VPS 3: 15 euro al mese

Alta affidabilità

Starter: 16 euro al mese

Standard: 27 euro al mese

Professional: 43 euro al mese

Business: 65 euro al mese

Enterprise: 109 euro al mese

I prezzi elencati qui sopra sono da considerarsi IVA esclusa e “a partire da”, dal momento che ogni piano è configurabile in base alle proprie necessità con l’aggiunta di uno o più servizi.

Per tutti i dettagli sui piani per i server virtuali privati, collegati alla pagina dedicata di Serverplan.