Hosting web da 2,99 €/mese con dominio gratis: è l'offerta di Hostinger

La nuova promo di Hostinger è l’occasione giusta per chi è alla ricerca di un piano di hosting completo e ricco di vantaggi. Per tutti i nuovi utenti che scelgono il provider, infatti, è ora possibile accedere a un’offerta esclusiva: il canone è ridotto a 2,99 euro al mese (+ IVA, scegliendo il piano di quattro anni) con 2 mesi gratis aggiuntivi. Il risparmio garantito è del 75%.

Con appena 1 euro in più al mese è possibile accedere al piano Business e ottenere un servizio ancora più completo. Da notare, inoltre, che Hostinger propone sempre il dominio gratuito oltre alla migrazione gratuita del sito. La qualità del servizio garantita di Hostinger è certificata dalle recensioni degli utenti su Trustpilot dove il provider ha ottenuto 4,6 stelle su 5.

Per tutti i dettagli sulle offerte basta seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale di Hostinger. Tutte le offerte includono una garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Cosa include l’offerta di Hostinger

Con Hostinger è possibile accedere a un’offerta completa e personalizzabile. Il piano Premium costa 2,99 euro al mese e garantisce svariati vantaggi, con la possibilità di hosting per 100 siti web, 100 GB di memoria SSD, SSL gratuito, traffico illimitato, e-mail gratuite e dominio gratis.

Nel prezzo ci sono anche vari servizi per WordPress, a partire dalla migrazione automatica e dall’installazione in 1 click. C’è anche la possibilità di utilizzare il website builder di Hostinger oltre a tutta una serie di strumenti di sicurezza.

Per chi vuole un servizio ancora più completo, invece, c’è il piano Business che costa appena 1 euro in più. Tutti i dettagli in merito ai servizi forniti da Hostinger per i suoi utenti sono disponibili tramite il link qui di sotto. La promozione è valida per un periodo limitato.