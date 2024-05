IliadBox: la FIBRA economica senza sorprese

Iliad presenta vantaggiose offerte per avere Internet a casa tramite la fibra ottica con il proprio servizio di punta chiamato Iliadbox. Questa soluzione in fibra è progettata per offrire Internet illimitato ad alta velocità e chiamate illimitate, insieme al modem Iliadbox fornito in comodato gratuito.

Iliadbox: i punti di forza

Iliad propone la sua connessione in FTTH a partire da 19,99€ al mese per i propri clienti Iliad Mobile, mentre per coloro che non hanno una SIM mobile Iliad o sono nuovi clienti, il costo mensile è di 24,99€. L’offerta comprende Internet illimitato ed il modem Iliadbox in comodato gratuito con tecnologia WiFi 7.

Insieme alla connettività, il quarto operatore italiano offre con la sua promozione in Fibra anche le chiamate senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia. Inoltre, è possibile chiamare anche verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Le velocità cambiano in base alla copertura e alla tecnologia disponibile nella tua zona, raggiungendo fino a 5 Gbit/s in download nelle situazioni più favorevoli. Sono disponibili diverse configurazioni dipendenti dalla presenza della tecnologia FTTH EPON o GPON nella tua abitazione, con velocità di upload potenziali fino a 700 Mbit/s.

L’accessibilità dell’offerta e le velocità reali dipendono dalla copertura della fibra FTTH nella tua zona. Aree come Milano, Torino e Roma godono delle massime velocità, mentre altre zone potrebbero presentare velocità ridotte.

Costi ed altro

I clienti mobile Iliad possono approfittare di sconti sulle proposte in fibra, riducendo così il costo mensile. Inoltre, è previsto un contributo una tantum pari a 39,99 euro per l’installazione del servizio. L’offerta IliadBox non prevede vincoli contrattuali ed inoltre il canone è bloccato per sempre proprio come siamo abituati per le offerte mobile.