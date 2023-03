Hosting web: qualità al top e prezzi da 26 euro all'anno con VHosting

Per attivare un buon piano di hosting per il proprio sito web è necessario valutare diversi elementi, in modo da scegliere, con precisione, il miglior piano disponibile. È importante valutare il rapporto qualità/prezzo andando a considerare, in particolare, quelle che sono le proprie necessità. Gli elementi da considerare sono, quindi, numerosi. C’è, però, un aspetto essenziale da non sottovalutare. Per il piano di hosting è necessario affidarsi ad un provider affidabile.

Una delle scelte migliori sul mercato, in questo momento, è VHosting, piattaforma di riferimento per tantissimi siti web e premiata dagli stessi utenti con un punteggio da record su TrustPilot oggi detiene un giudizio medio di 4,9 stelle su 5 con oltre 3.400 giudizi. A rendere VHosting la scelta giusta non è solo la qualità del servizio ma anche il costo. I piani di hosting proposti, infatti, sono particolarmente convenienti, con un rapporto qualità/prezzo ottimo.

Bastano 26 euro + IVA all’anno per accedere all’offerta base di VHosting che già propone un servizio completo e soddisfacente per molti potenziali clienti. Per chi cerca un piano di hosting per WordPress, invece, la scelta giusta comporta una spesa di 45 euro + IVA all’anno (meno di 4 euro + IVA ogni mese). Non mancano, inoltre, offerte più articolate fino ad arrivare a server dedicati, disponibili da 139 euro + IVA ogni mese. Per scoprire tutte le offerte del provider è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

VHosting: la piattaforma giusta per un piano di hosting di qualità e ad un ottimo prezzo

Le varie offerte di VHosting per chi è in cerca di un nuovo piano di hosting presentano tante caratteristiche molto interessanti, a partire dal domino gratuito (.it o .eu). Già con l’offerta baste, Hosting Low Cost, da 26 euro all’anno è possibile ottenere fino a 30 GB di spazio SSD NVMe e vari servizi aggiuntivi come database illimitati, backup automatico, SSL gratis e altro ancora.

Ci sono poi i piani dedicati ai servizi di hosting per WordPress che, a partire da 45 euro all’anno, garantiscono tanti servizi inclusi. Anche in questo caso c’è il domino incluso gratuitamente oltre alla possibilità di beneficiare di un massimo di 50 GB di spazio SSD NVMe e di tante funzionalità aggiuntive come la migrazione gratuita, impostazioni di sicurezza specifiche per WordPress ed un’infrastruttura ridonante che massima la sicurezza.

Tutte le proposte di VHosting sono accessibili con un click, direttamente dal sito web ufficiale:

Su tutti i piani che trovate sul sito di VHosting c’è la Garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI che, in base al piano scelto, può arrivare fino a 60 giorni.

