Come l'Hosting WooCommerce di Serverplan sta rivoluzionando l'E-commerce

Creare un negozio online è il sogno di molte persone, oltre ad essere di fatto un obbligo per chi ha un’attività. Tuttavia molte volte rimane un semplice desiderio, con la maggior parte degli individui che si scontra con le difficoltà tecniche di realizzare un sito web da zero e le spese da affrontare per delegarne la realizzazione ad una web agency.

La soluzione ideale per quanti si ritrovano nella descrizione qui sopra è il piano hosting WooCommerce di Serverplan, provider italiano con sede a Cassino che da più di vent’anni propone offerte professionali di hosting condiviso, VPS e server dedicati. Oltre a presentare costi accessibili a tutti (a partire da 76 euro l’anno), consente di creare un e-commerce da zero anche a chi non ha alcuna competenza specifica in merito grazie a WooCommerce, il plugin di WordPress punto di riferimento per realizzare un negozio online da una pagina bianca.

Cos’è un hosting WooCommerce

Un hosting WooCommerce è uno spazio su un server dove sono ospitate tutte le pagine di un e-commerce. Incluso c’è anche il plugin WooCommerce preinstallato. Il vantaggio di questa soluzione è poter creare un negozio online tramite le funzionalità di WooCommerce, facilmente raggiungibile dagli utenti attraverso i motori di ricerca e/o i social media.

Il piano hosting WooCommerce di Serverplan offre un’ottimizzazione completa per un e-commerce. Le caratteristiche chiave sono sicurezza, velocità di caricamento del sito e un’eccellente esperienza d’acquisto, grazie a funzionalità indispensabili come certificati SSL, backup giornalieri e caselle email.

I vantaggi di un hosting WooCommerce gestito

L’offerta di Serverplan si basa su un hosting WooCommerce gestito, soluzione ideale per chi vuole concentrarsi soltanto sulla crescita del proprio e-commerce senza preoccuparsi delle questioni tecniche. In concreto, ciò significa disporre di un servizio sempre attivo, veloce e privo di interruzioni.

Ecco alcuni dei più importanti vantaggi di un hosting WooCommerce gestito:

Certificato SSL : integrazione automatica di un certificato SSL, al fine di aumentare la protezione dei dati dei visitatori.

: integrazione automatica di un certificato SSL, al fine di aumentare la protezione dei dati dei visitatori. Backup automatici : ogni giorno l’intero sito di e-commerce viene sottoposto a backup.

: ogni giorno l’intero sito di e-commerce viene sottoposto a backup. Aggiornamenti automatici : Serverplan esegue in automatico da remoto i nuovi aggiornamenti per la piattaforma WordPress e il plugin WooCommerce.

: Serverplan esegue in automatico da remoto i nuovi aggiornamenti per la piattaforma WordPress e il plugin WooCommerce. Sicurezza avanzata: il servizio hosting di Serverplan include anche strumenti avanzati per la sicurezza, tra cui la protezione DDoS, firewall per app web, scanner anti-malware e BitNinja, piattaforma all-in-one che garantisce la sicurezza del server e dei dati.

I piani hosting WooCommerce di Serverplan

L’offerta di Serverplan prevede due diversi piani hosting: Startup WooCommerce ed Enterprise Plus WooCommerce. Il primo rappresenta la scelta ideale per chi sta aprendo il suo primo ecommerce o vuole espandere il proprio progetto iniziale, il secondo invece per negozi online già ben avviati che cercando il top delle prestazioni.

Startup WooCommerce costa 76 euro l’anno e include 1 dominio gratuito per sempre, uno spazio di 20 GB su SSD NVMe, 50 account email, il servizio di backup giornaliero automatico, il certificato SSL Let’s Encrypt, gli strumenti anti malware e WooCommerce preinstallato.

Enterprise Plus WooCommerce, in offerta a 230 euro l’anno, include tutte le funzionalità di Startup WooCommerce, oltre a 200 GB di spazio d’archiviazione, 100 account email, la creazione del backup dell’intero sito con un click, maggiori risorse e un sistema PHP superveloce che aiuta a diminuire i tempi di caricamento delle pagine per tassi di conversione migliori.

Per una migliore visione d’insieme, collegati alla pagina dei piani hosting WooCommerce di Serverplan.