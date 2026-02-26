 Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting
Scopri la promo Aruba Hosting WordPress con AI integrata: prezzi da 11,90 euro per il primo anno, con dominio incluso e tanti strumenti aggiuntivi.
Vuoi avviare un progetto online con WordPress? Il Cms più usato al mondo è protagonista di un’ottima promozione Aruba Hosting, che ti permette di avviare il tuo sito web o e-commerce a partire da 11,90 euro per il primo anno, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale e dominio incluso.

Scopri l’offerta Hosting WordPress su Aruba

La soluzione completa per il tuo sito WordPress

Aruba Hosting mette a disposizione diverse soluzioni. Hosting per WordPress è pensata per chi desidera massima autonomia nella configurazione e negli aggiornamenti, con un costo accessibile che parte da 11,90 euro per il primo anno.

Il piano include WordPress preinstallato, dominio incluso, certificato SSL DV incluso e preinstallato, AI Assistant Starter, HiSpeed Cache, CDN, supporto ai protocolli HTTP/2 e HTTP/3 e 5 caselle email. Sono previsti anche backup giornalieri del sito.

È una configurazione base ma completa, ideale per blog, siti personali e progetti professionali che richiedono flessibilità e controllo diretto.

Per chi preferisce concentrarsi esclusivamente sui contenuti, l’Hosting Gestito per WordPress è disponibile a partire da 14,90 euro per il primo anno e offre una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici. Include: WordPress preinstallato e gestito, AI Assistant completo, dominio incluso, certificato SSL DV, HiSpeed Cache, CDN, HTTP/2 e HTTP/3, caselle email illimitate, ambiente di staging e supporto avanzato disponibile.

Aruba si occupa di sicurezza e aggiornamenti, lasciando all’utente la libertà di sviluppare il proprio progetto senza dover pensare troppo all’aspetto tecnico.

Se invece vuoi vendere online, Aruba mette a disposizione l’Hosting Gestito per WooCommerce da 79,90 euro, prezzo promozionale per il primo anno, che offre un servizio professionale dedicato agli store digitali.

Il piano comprende WooCommerce preinstallato e gestito, AI Assistant, dominio incluso, certificato SSL DV, backup giornalieri, ambiente di staging, caselle email illimitate, HiSpeed Cache e CDN. Anche in questo caso la piattaforma è ottimizzata e completamente gestita, con supporto avanzato disponibile e assistenza clienti 24/7 via telefono, ticket e Live Chat.

Attiva ora il tuo piano Hosting WordPress con Aruba

L’hosting WordPress di Aruba si basa su un’infrastruttura che garantisce velocità elevata e sicurezza. Inoltre, grazie al plugin Aruba WordPress Migration Tool puoi trasferire facilmente pagine, contenuti e database dal precedente hosting.

Perché scegliere WordPress? Perché è il CMS più utilizzato al mondo, open source, adatto a qualsiasi tipologia di sito e supportato da una vasta community, oltre a offrire migliaia di temi e plugin extra. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale può generare pagine con contenuti e immagini.

Grazie alla promozione Aruba Hosting, puoi avviare qualsiasi progetto con il supporto di un’infrastruttura ricca di vantaggi e strumenti: approfitta dei prezzi promozionali per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

Eleonora Busi
Pubblicato il
26 feb 2026
