Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting

Vuoi avviare un progetto online con WordPress? Il Cms più usato al mondo è protagonista di un’ottima promozione Aruba Hosting, che ti permette di avviare il tuo sito web o e-commerce a partire da 11,90 euro per il primo anno, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale e dominio incluso.

La soluzione completa per il tuo sito WordPress

Aruba Hosting mette a disposizione diverse soluzioni. Hosting per WordPress è pensata per chi desidera massima autonomia nella configurazione e negli aggiornamenti, con un costo accessibile che parte da 11,90 euro per il primo anno.

Il piano include WordPress preinstallato, dominio incluso, certificato SSL DV incluso e preinstallato, AI Assistant Starter, HiSpeed Cache, CDN, supporto ai protocolli HTTP/2 e HTTP/3 e 5 caselle email. Sono previsti anche backup giornalieri del sito.

È una configurazione base ma completa, ideale per blog, siti personali e progetti professionali che richiedono flessibilità e controllo diretto.

Per chi preferisce concentrarsi esclusivamente sui contenuti, l’Hosting Gestito per WordPress è disponibile a partire da 14,90 euro per il primo anno e offre una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici. Include: WordPress preinstallato e gestito, AI Assistant completo, dominio incluso, certificato SSL DV, HiSpeed Cache, CDN, HTTP/2 e HTTP/3, caselle email illimitate, ambiente di staging e supporto avanzato disponibile.

Aruba si occupa di sicurezza e aggiornamenti, lasciando all’utente la libertà di sviluppare il proprio progetto senza dover pensare troppo all’aspetto tecnico.

Se invece vuoi vendere online, Aruba mette a disposizione l’Hosting Gestito per WooCommerce da 79,90 euro, prezzo promozionale per il primo anno, che offre un servizio professionale dedicato agli store digitali.

Il piano comprende WooCommerce preinstallato e gestito, AI Assistant, dominio incluso, certificato SSL DV, backup giornalieri, ambiente di staging, caselle email illimitate, HiSpeed Cache e CDN. Anche in questo caso la piattaforma è ottimizzata e completamente gestita, con supporto avanzato disponibile e assistenza clienti 24/7 via telefono, ticket e Live Chat.

L’hosting WordPress di Aruba si basa su un’infrastruttura che garantisce velocità elevata e sicurezza. Inoltre, grazie al plugin Aruba WordPress Migration Tool puoi trasferire facilmente pagine, contenuti e database dal precedente hosting.

Perché scegliere WordPress? Perché è il CMS più utilizzato al mondo, open source, adatto a qualsiasi tipologia di sito e supportato da una vasta community, oltre a offrire migliaia di temi e plugin extra. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale può generare pagine con contenuti e immagini.

Grazie alla promozione Aruba Hosting, puoi avviare qualsiasi progetto con il supporto di un’infrastruttura ricca di vantaggi e strumenti: approfitta dei prezzi promozionali per il primo anno.