Hosting WordPress con AI a 1€ al mese: ecco l'offerta di IONOS

IONOS, azienda tedesca che opera nel settore del web hosting, ha lanciato una nuova offerta sul suo piano hosting WordPress con AI, ora disponibile a 1 euro al mese per un anno. Tra i principali punti di forza del piano vi sono le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, gli aggiornamenti automatici e le scansioni di sicurezza giornaliere.

I tedeschi di IONOS offrono soluzioni di hosting e cloud per privati e piccole e medie imprese nei Paesi appartenenti al continente europeo, inclusa l’Italia. Si tratta di un’azienda seria e affidabile, uno dei punti di riferimento del settore in Europa, dove vanta oltre sei milioni di clienti.

Hosting WordPress IONOS con funzioni AI in offerta a 1 euro

Le funzioni AI del piano hosting WordPress di IONOS consentono tra le altre cose di generare un sito web in pochi secondi. È sufficiente infatti fornire alcuni semplici dettagli sul progetto che si ha in mente e sui propri obiettivi per ottenere nel giro di pochi minuti un sito professionale e semplice da gestire grazie al popolare CMS WordPress.

Le altre funzionalità di intelligenza artificiale permettono ad esempio di:

generare testi e immagini per i propri articoli;

aggiungere elementi e sezioni per personalizzare il sito in base alle proprie preferenze;

ottenere assistenza 24 ore su 24 attraverso un chatbot AI.

Il piano in offerta di IONOS è quello denominato Expand, ideale per quei siti web in crescita (o che vogliono aumentare il loro traffico) che vengono aggiornati di continuo, come ad esempio siti di notizie o e-commerce. Con Expand sono inoltre inclusi 50 GB di spazio di archiviazione su SSD, 15 GB di RAM, 5 indirizzi e-mail, un dominio, il certificato SSL, la protezione antimalware, il plugin di caching, i backup giornalieri e le funzioni AI descritte qui sopra.

Maggiori informazioni sui piani hosting WordPress sono consultabili sul sito ufficiale di IONOS.