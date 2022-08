Hosting Wordpress con dominio gratis al 50% di sconto: l'offerta Keliweb

Stai per creare il tuo primo sito web su WordPress o al contrario vuoi far decollare un’attività già esistente? In entrambi i casi ti consigliamo di approfittare dell’offerta di Keliweb: hai il 50% di sconto assicurato sui principali pacchetti con hosting WordPress, dominio incluso e diversi altri servizi.

Questa super promozione è valida ancora per qualche giorno quindi ti consigliamo di scegliere il prima possibile. Ognuno dei pacchetti disponibili si adatta ad esigenze diverse e adesso andremo a scoprirli insieme.

Offerta su hosting WordPress con dominio gratis: le proposte di Keliweb

Keliweb mette dunque a disposizione due dei suoi pacchetti WordPress più acquistati al 50% di sconto. Partiamo da WP Start, pensato per chi vuole iniziare, che al costo promozionale di soli 17,45€ IVA per un anno ti offre:

Dominio gratis

2 vCore CPU

10GB SSD di spazio sul web

2GB di RAM

1 sito web su WordPress

Tool di migrazione

10 caselle di posta

3 database

Pannello personalizzato

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

L’alternativa risponde invece al nome di WP Play, ideato per chi vuole potenziare un sito già esistente o far decollare la propria attività, in offerta a 39,50€ per un anno:

Dominio gratis

3 vCore CPU

50GB SSD di spazio sul web

4GB di RAM

1 sito web su WordPress

Tool di migrazione

50 caselle di posta

50 database

Pannello personalizzato

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

Naturalmente, puoi scegliere anche le proposte non in offerta se meglio si adattano alle tue esigenze. In ogni caso, optando per Keliweb hai tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo sito web con WordPress preinstallato, Google PageSpeed, Backup e Ripristino in 24 ore, ambiente di staging e molto altro ancora.

