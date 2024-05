Gadget Star Wars con i piani di Internxt: offerta -75% a tempo limitato

Sei un fan di Guerre Stellari e, contemporaneamente, cerchi uno spazio cloud di archiviazione? Con Internxt prendi due piccioni con una fava! Infatti, il provider offre gadget Star Wars a tutti coloro che si abbonano a un piano annuale oppure acquistano un piano a vita. Niente spese elevate, perché gli sconti fino al 75% abbattano i costi.

Internxt garantisce la sicurezza dei dati criptando ogni byte. I tuoi file vengono frammentati prima ancora di lasciare il dispositivo, un po’ come se stessero eseguendo una manovra evasiva contro i TIE fighter.

Gadget Star Wars e sicurezza totale con Internxt

Scegliendo uno dei piani di Internxt, non solo assicuri i tuoi dati con la sicurezza più avanzata del settore, ma entri anche nel mondo di Guerre Stellari con alcuni gadget esclusivi. Gli sfondi e i temi per la web app sono infatti ispirati all’universo creato da George Lucas, e potrai personalizzare il tuo ambiente digitale come mai prima d’ora. Ecco i piani annuali nei dettagli:

200 GB a 11,50€ all’anno.

a 11,50€ all’anno. 2 TB a 27,50€ all’anno.

a 27,50€ all’anno. 5TB a 50,00€ all’anno.

a 50,00€ all’anno. 10TB a 75€ all’anno.

Se, invece, vuoi eliminare il problema del rinnovo periodico del tuo spazio cloud, ecco i piani a vita disponibili:

2TB a 199 euro invece di 499 euro.

invece di 499 euro. 5TB a 299 euro , anziché 999 euro.

, anziché 999 euro. 10TB a 499 euro invece di 1.999 euro.

Se ancora navighi nell’indecisione (non capiamo il perché), Internxt offre anche una prova gratuita, con fino a 10 GB di spazio end-to-end encrypted. Allora che aspetti? Sfrutta questa opportunità per rendere sicuri i tuoi dati e ottenere in regalo i gadget Star Wars. Che la forza sia con te!