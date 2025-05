Hosting WordPress GRATIS per un anno con l'offerta IONOS

Hai intenzione di avviare un progetto WordPress, ma non vuoi spendere troppo? Che ne dici di spendere…zero? Esatto: IONOS offre il suo piano hosting WordPress Expand gratuitamente per il primo anno, per uno sconto complessivo di 120 euro rispetto a quanto andresti a pagare. Una splendida opportunità per creare il tuo sito a costo zero con tutta la sicurezza che ti serve e funzioni IA per essere subito online.

IONOS mette a tua disposizione, infatti, innovative feature basate su intelligenza artificiale che ti aiuteranno a mettere in piedi il tuo sito in pochissimi istanti: un blog, un sito aziendale o persino un e-commerce, sarai subito pronto per iniziare. Grazie all’IA potrai generare pagine e contenuti in pochi secondi, con testi accattivanti e immagini ad alto impatto.

Il tutto mentre sfrutti una piattaforma super, con storage SSD velocissimo, caching e database MariaDB con una velocità fino a tre volte superiore rispetto ai competitor. La sicurezza è garantita invece da protezione DDoS, scansioni giornaliere e backup automatici.

Il piano include:

1 sito web

50GB di spazio di archiviazione su SSD

RAM da 15GB, 1vCPU

5 indirizzi email

Dominio e certificato SSL inclusi

Contenuti e immagini generate con IA

Funzioni di sicurezza tra cui protezione antimalware e scansione delle vulnerabilità

SiteAnalytics e aggiornamenti personalizzabili

…e molto altro ancora

Tutto questo al costo di…zero euro per un anno e poi 10 euro al mese. Una splendida opportunità per dar vita al tuo progetto senza spendere letteralmente un centesimo e contare su una piattaforma veloce, sicura e di ultima generazione.