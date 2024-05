Hosting WordPress in offerta a 19,90 euro per il 1° anno con Aruba

Se stai valutando il passaggio a un hosting di un diverso fornitore rispetto a quello attuale, o sei sul punto di lanciare un nuovo progetto online, che sia un blog o un e-commerce, ti segnaliamo la nuova offerta di Aruba sul piano Hosting WordPress Gestito, in promo a 19,90 euro per il primo anno invece di 79 euro.

A differenza del piano Hosting WordPress, propone aggiornamenti automatici del CMS e il supporto dell’intelligenza artificiale per creare il sito. Dopo il primo anno, il rinnovo parte da 79 euro, con la possibilità di disdire prima il contratto senza costi aggiuntivi.

Hosting WordPress Gestito in offerta a 19,90 euro con Aruba

Una delle funzionalità chiave dell’hosting WordPress di Aruba è l’utilizzo del sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, che consente di ottenere risultati di gran lunga migliori in termini di TTFB (time to first byte, uno dei parametri chiave tenuti in considerazione da Google per i Core Web Vitals). Questo offre un vantaggio anche in termini di posizionamento e così come di guadagno, visto che i siti veloci possono beneficiare di un tasso di conversione migliore.

Un altro motivo per cui scegliere l’hosting di Aruba è il plugin proprietario WordPress Migration Tool. Si tratta di uno strumento attraverso cui chiunque può trasferire il proprio vecchio sito su WordPress con estrema facilità, incusi database, contenuti e pagine.

Con Hosting WordPress Gestito di Aruba si ha inoltre WordPress preinstallato e con aggiornamenti automatici, dominio e certificato SSL DV inclusi, backup giornalieri del sito e un ambiente di staging.

Per attivare la soluzione hosting in offerta a 19,90 euro per il primo anno invece di 79 euro collegati alla pagina dedicata di Aruba.