Hosting WordPress ottimizzato? Scegli Serverplan

Quando si decide di avviare un progetto digitale, sono diverse le scelte necessarie, come dominio e CMS.

Nel caso del Content Management System, la scelta di WordPress è molto diffusa. Si tratta di una piattaforma duttile, capace di offrire migliaia di temi e plugin, oltre a una community sterminata pronta a dare consigli e supporto ai novizi.

Il passaggio successivo però, riguarda la delicata scelta dell’hosting.

In questo senso, esiste un numero enorme di provider più o meno affidabili. Per chi non è esperto del settore, farsi incantare da termini tecnici vuoti è purtroppo molto facile. Caratteristiche come solidità, performance e sicurezza sono prioritarie anche se, poter contare su un piano che permette di ottimizzare WordPress è ugualmente importante.

In questo campo, Serverplan è considerata come una delle migliori scelte possibili, soprattutto grazie ai suoi piani flessibili.

Serverplan offre hosting su misura per il tuo sito WordPress

Perché scegliere un hosting WordPress ottimizzato? Questo tipo di soluzioni permettono di avere a che fare con hosting su misura, capaci di far rendere al massimo il CMS appena citato.

Sotto questo punto di vista, STARTUP WORDPRESS è la sottoscrizione più apprezzata per quanto concerne Serverplan. Questo include nel pacchetto:

dominio gratis ;

; 20 GB di spazio SSD ;

; 50 account email ;

; 20 DB Mysql su SSD ;

; pannello di controllo cPanel ;

; backup giornaliero automatico ;

; WordPress preinstallato ;

; aggiornamenti automatici ;

; sistema Staging (attivabile con 1 click).

Di fatto, si tratta di tutto ciò che può servire per un blog personale, un sito vetrina o un piccolo E-commerce. Il tutto organizzato per spingere un sito WordPress al massimo delle sue capacità, con prestazioni e sicurezza sopra la media del settore.

STARTUP WORDPRESS è proposto da Serverplan a un prezzo più che accessibile: si parla infatti di 69 euro (più IVA) all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.