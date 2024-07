Hosting WordPress veloce e sicuro a soli 19,90€ per 12 mesi

Tra le offerte sui piani hosting WordPress, segnaliamo l’ultima promozione di Aruba, società italiana specializzata nei servizi di web hosting. In queste ore il piano Hosting WordPress Gestito è disponibile al prezzo scontato di 19,90 euro per 12 mesi, a fronte di un prezzo di listino di 79 euro.

Si tratta di una soluzione ideale per creare il proprio sito web con il supporto dell’intelligenza artificiale e ottenere gli aggiornamenti automatici. In più si può contare su WordPress preinstallato e su un supporto avanzato.

Hosting WordPress: il piano di Aruba è in offerta a 19,90 euro

Tra le caratteristiche chiave della soluzione Hosting WordPress Gestito di Aruba si annovera l’utilizzo del sistema di cache dinamica HiSpeed, che restituisce un eccellente valore di TTFB (time to first byte) inferiore a 0,2 secondi, contro una media di quasi 1 secondo. Ricordiamo che più un sito è veloce, migliore sarà l’esperienza da parte degli utenti.

Un altro punto di forza è il plugin Aruba WordPress Migration Tool, attraverso cui si possono trasferire tutti i dati presenti sul precedente spazio hosting. Ad esempio, potrai migrare contenuti, pagine e database in maniera semplice e veloce.

C’è poi tutta la questione legata agli aggiornamenti automatici e alla gestione stessa di WordPress. Il piano in offerta di Aruba ha il vantaggio di essere una soluzione gestita, vale a dire gli utenti non hanno la necessità di aggiornare manualmente la piattaforma WordPress, dato che l’intera procedura è a carico di Aruba.

Al momento, il piano di 12 mesi è in offerta al prezzo scontato di 19,90 euro. Al rinnovo, il prezzo passerà a 79 euro, a meno che non si decida per la disdetta (senza costi aggiuntivi).