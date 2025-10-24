 Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Con Hostinger puoi avere una soluzione di hosting ottimizzata per il tuo sito web su WordPress: approfitta degli sconti per il Black Friday.
Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Hostinger ha già lanciato gli sconti per il Black Friday su tutti i suoi piani di hosting. In questo caso, ti parliamo del servizio che ti permette di avere una soluzione di hosting per un sito web su WordPress, già esistente oppure da creare nuovo di zecca, con dominio e migrazione gratuiti con sconti fino all’80%.

Hostinger ti aiuterà a creare il tuo sito web in un attimo, ideale per qualsiasi genere di necessità: un blog personale, un sito aziendale o addirittura un negozio basato su WooCommerce. I piani disponibili sulla piattaforma includono sconti fino all’80% con dominio gratuito e migrazione di un sito già esistente.

Tra le varie caratteristiche a disposizione, molto interessante è l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tre strumenti chiave:

  • AI Website Builder: con cui creare un sito completo in pochi minuti. L’AI genera per te layout, pagine e contenuti ottimizzati per la SEO in oltre 50 lingue, adattandosi a diversi settori e stili, ovviamente seguendo le tue indicazioni.
  • AI Website Troubleshooter: per ridurre al minimo i downtime grazie al rilevamento automatico degli errori più comuni (403, 404, 500, 503 e altri) con la capacità di risolvere fino al 70% i problemi in pochi minuti.
  • AI Website Optimizer: con cui migliorare le prestazioni del sito fino al 20%, applicando automaticamente le ottimizzazioni LiteSpeed e identificando query lente o inefficienze.
Troverai anche un pannello di controllo intuitivo (hPanel), aggiornamenti automatici, certificato SSL gratuito e supporto tecnico disponibile 24/7. Ideale sia se muovi i primi passi nel digitale, sia per i professionisti. Approfitta degli sconti Black Friday fino all’80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

