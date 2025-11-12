 Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis
Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis

Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis
Il Black Friday di Hostinger è iniziato: per un periodo limitato, tutti i piani hosting sono scontati fino all’85%, con prezzi che partono da 1,95 euro al mese, 3 mesi extra gratuiti e dominio incluso per un anno. A tutto questo, si aggiunge la garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni e la possibilità di annullare in qualsiasi momento, senza vincoli o penali.

Scopri subito l’offerta Hostinger Black Friday

Il tuo sito web online da 1,95 euro al mese

Hostinger propone tre opzioni principali. Il piano Premium, che offre tutto il necessario per creare un sito professionale, a soli 1,95 euro al mese con 3 mesi gratuiti e uno sconto dell’85%; il piano Business, con l’82% di sconto, costa 2,75 euro al mese e include strumenti aggiuntivi per la crescita del tuo progetto online; infine Cloud Startup, con uno sconto del 71% e un costo di 7,45 euro al mese, è progettato per aziende e progetti complessi. Tutti i piani comprendono 3 mesi extra gratuiti e dominio incluso per un anno.

Ogni piano, inoltre, offre certificati SSL illimitati, backup automatici settimanali o giornalieri e CDN gratuito, più una dashboard per controllare in tempo reale le prestazioni e gestire il proprio sito web in tutta semplicità. La vera novità sta però nell’integrazione degli strumenti AI di Hostinger, che sfruttano l’Intelligenza Artificiale per affiancare l’utente.

È il caso dell’AI Website Builder, con cui potrai creare siti web anche se non sai programmare: basta descrivere il tipo di progetto che vuoi realizzare per ottenere un sito completo e professionale, con design personalizzato e contenuti generati automaticamente. C’è anche la comodità dell’agente AI Kodee, che ti supporterà se lavori con WordPress. Inoltre, l’AI gestisce anche la creazione di siti e-commerce, generando schede prodotto e testi ottimizzati, tutto ovviamente responsive.

Attiva il tuo piano Hostinger con l’85% di sconto

Altri strumenti inclusi sono: email professionali, migrazione gratuita del sito senza downtime e traffico web illimitato. L’assistenza clienti è disponibile 24/7 con un team multilingue che risponde entro pochi minuti. Infine, la piattaforma garantisce un elevato livello di sicurezza, più garanzia di uptime del 99,9%.

L’offerta Hostinger Black Friday è disponibile solo per un periodo limitato: si tratta di una delle occasioni più vantaggiose del momento per chi desidera creare un sito web con uno strumento professionale a costo ridotto. Approfitta subito degli sconti fino all’85%!

Pubblicato il 12 nov 2025

12 nov 2025
