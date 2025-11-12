Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis

Il Black Friday di Hostinger è iniziato: per un periodo limitato, tutti i piani hosting sono scontati fino all’85%, con prezzi che partono da 1,95 euro al mese, 3 mesi extra gratuiti e dominio incluso per un anno. A tutto questo, si aggiunge la garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni e la possibilità di annullare in qualsiasi momento, senza vincoli o penali.

Il tuo sito web online da 1,95 euro al mese

Hostinger propone tre opzioni principali. Il piano Premium, che offre tutto il necessario per creare un sito professionale, a soli 1,95 euro al mese con 3 mesi gratuiti e uno sconto dell’85%; il piano Business, con l’82% di sconto, costa 2,75 euro al mese e include strumenti aggiuntivi per la crescita del tuo progetto online; infine Cloud Startup, con uno sconto del 71% e un costo di 7,45 euro al mese, è progettato per aziende e progetti complessi. Tutti i piani comprendono 3 mesi extra gratuiti e dominio incluso per un anno.

Ogni piano, inoltre, offre certificati SSL illimitati, backup automatici settimanali o giornalieri e CDN gratuito, più una dashboard per controllare in tempo reale le prestazioni e gestire il proprio sito web in tutta semplicità. La vera novità sta però nell’integrazione degli strumenti AI di Hostinger, che sfruttano l’Intelligenza Artificiale per affiancare l’utente.

È il caso dell’AI Website Builder, con cui potrai creare siti web anche se non sai programmare: basta descrivere il tipo di progetto che vuoi realizzare per ottenere un sito completo e professionale, con design personalizzato e contenuti generati automaticamente. C’è anche la comodità dell’agente AI Kodee, che ti supporterà se lavori con WordPress. Inoltre, l’AI gestisce anche la creazione di siti e-commerce, generando schede prodotto e testi ottimizzati, tutto ovviamente responsive.

Altri strumenti inclusi sono: email professionali, migrazione gratuita del sito senza downtime e traffico web illimitato. L’assistenza clienti è disponibile 24/7 con un team multilingue che risponde entro pochi minuti. Infine, la piattaforma garantisce un elevato livello di sicurezza, più garanzia di uptime del 99,9%.

L’offerta Hostinger Black Friday è disponibile solo per un periodo limitato: si tratta di una delle occasioni più vantaggiose del momento per chi desidera creare un sito web con uno strumento professionale a costo ridotto. Approfitta subito degli sconti fino all’85%!