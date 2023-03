Hostinger: crea un sito web facilmente con il costruttore drag-and-drop

Fondata nel 2004, Hostinger si è affermata come uno dei leader del settore e si impegna a fornire soluzioni di hosting che soddisfino le esigenze di tutti gli utenti. Grazie alla vasta gamma di prodotti di hosting e agli strumenti avanzati, Hostinger garantisce un’esperienza di hosting di alta qualità e veloce per il tuo sito web.

Tra le numerose funzionalità incluse nei piani in abbonamento – che puoi trovare in offerta fino all’81% di sconto grazie alla nuova promozione in corso – c’è anche un comodo “costruttore”: si tratta di uno strumento che consente di realizzare un sito web in modo semplice e intuitivo, senza che sia necessario avere alcuna esperienza di progettazione o programmazione.

Come funziona il costruttore di siti web Hostinger

Progettato per principianti, questo utilissimo editor drag-and-drop consente di creare un sito web professionale senza la necessità di assumere un web designer o uno sviluppatore. Basta trascinare e rilasciare gli elementi sulla pagina: lo strumento farà il resto. Avrai a disposizione una vasta gamma di template realizzati da designer esperti da cui prendere spunto, oltre all’accesso a una enorme libreria di immagini royalty-free per rendere il tuo nuovo sito web ancora più straordinario, bello da vedere e consultare.

Hostinger non si limita a supportarti nella veste grafica e funzionale del sito web, ma offre anche funzionalità aggiuntive per migliorare il posizionamento nei risultati di ricerca Google, aumentare il traffico organico grazie a strumenti SEO e marketing integrati. Vuoi aprire un e-commerce? Hostinger ha una soluzione anche per questo, permettendoti di gestire inventario e ordini senza problemi per vendere fino a 500 prodotti e accettare oltre venti metodi di pagamento in tutto il mondo.

Innovazione è la parola d’ordine. Hostinger usufruisce di un’Intelligenza Artificiale che ti permette di creare loghi in pochi secondi, scrivere materiale con AI Writer e catturare l’attenzione dei visitatori con AI heatmap. Anche la sicurezza non manca, grazie a certificati SSL illimitati e gratuiti che crittografano il traffico del sito web proteggendo i dati sensibili, nameserver protetti da Cloudflare (per salvaguardare da attacchi DDoS), backup automatici e garanzia di uptime del 99,9%.

Creare un sito web professionale: 5 passaggi

Con il costruttore di siti web fornito da Hostinger, crearne uno tutto tuo è semplicissimo:

Scegli il piano Hostinger che fa al caso tuo tra Premium Web Hosting e Business Web Hosting

Scegli il template perfetto per te o crea il design da zero

Personalizza il design tramite la pratica interfaccia drag-and-drop

Pubblica il tuo sito web

Attira traffico, monetizzalo o vendi prodotti tramite e-commerce

Non perdere l’opportunità di avere un sito web professionale a un prezzo imbattibile. Approfitta della promozione esclusiva per abbonarti subito a uno dei piani offerti da Hostinger, risparmiando.

Il piano Premium Web Hosting, con tutte le sue funzionalità avanzate, è ora disponibile a soli 2,99 euro al mese (invece di 10,99 euro), offrendoti uno sconto incredibile del 75% con tre mesi completamente gratuiti.

Con il piano Premium, avrai accesso a tutte le funzionalità di cui hai bisogno per il tuo sito web: oltre al costruttore drag-and-drop, un Certificato SSL gratuito e illimitato, un dominio gratuito, gestione di WordPress, database illimitati, e-mail gratuite e larghezza di banda illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.